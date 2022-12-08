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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصور الثقافة: 1040 نشاطا بمدارس وهناك تعاون مع التعليم

طلاب
طلاب

 أكد المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن وزيرة الثقافة طالبت بالخروج للثقافة للخارج، ولا تكون الثقافة فقط فى مراكز و قصور الثقافة.

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قصور الثقافة تطلق أولى فعاليات حياة كريمة الثقافية بقرية الحصص بشربين

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قصور الثقافة تطلق فعاليات ملتقى أهل مصر للشباب بالأقصر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن هناك انشطة ثقافية تتم فى المدارس، و فعاليات كثيرة تمت فى 890 مدرسة، و الأنشطة وصلت لـ 1040 نشاط.

ولفت إلى أن هناك تعاون بين وزارة الثقافة و التربية و التعليم لكي يستفيد من تلك الأنشطة أكثر من 47 ألف طالب، و أن تلك الفعاليات تتم فى جميع المحافظات.

وأشار إلى أنه خلال نهاية العام ستصل الفاعليات لـ ملايين الطلاب، و عدد كبير من المدارس.

 

قصور الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة وزيرة الثقافة يوسف الحسيني

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