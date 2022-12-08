قصور الثقافة: 1040 نشاطا بمدارس وهناك تعاون مع التعليم

أكد المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن وزيرة الثقافة طالبت بالخروج للثقافة للخارج، ولا تكون الثقافة فقط فى مراكز و قصور الثقافة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن هناك انشطة ثقافية تتم فى المدارس، و فعاليات كثيرة تمت فى 890 مدرسة، و الأنشطة وصلت لـ 1040 نشاط.

ولفت إلى أن هناك تعاون بين وزارة الثقافة و التربية و التعليم لكي يستفيد من تلك الأنشطة أكثر من 47 ألف طالب، و أن تلك الفعاليات تتم فى جميع المحافظات.

وأشار إلى أنه خلال نهاية العام ستصل الفاعليات لـ ملايين الطلاب، و عدد كبير من المدارس.