41 كيلومترا تحت سطح الأرض.. زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب روسيا

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الخميس، أن زلزال بقوة 5.6 ريختر ضرب منطقة القوقاز بروسيا.

وقال مركز رصد الزلازل إن الزلزال وقع على عمق 41 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ولم يرد مزيد من التفاصيل حول الخسائر والأضرار أو سقوط الضحايا.

والشهر الماضي، رصد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة " سيفيرو - كوريلسك" الواقعة شمال روسيا في ساعة مبكرة.

وأضاف المركز الأمريكي، أن ال زلزال وقع على عمق 8ر67 كيلومتر تحت الأرض ، ومركزه يقع عند خط عرض 40ر49 درجة وخط طول 60ر155 درجة .. مشيرا إلى أنه لم ترد تقارير روسية حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية من جراء هذا الزلزال.

يشار إلى أن مدينة سيفيرو - كوريلسك تعتبر مركزاً إدارياً بجزر كوريل الشمالية التابعة لمنطقة ساخالين أوبلاسك الروسية .