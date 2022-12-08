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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يناقش مقترحات تطوير وتنمية مدينتي بلطيم والبرلس عمرانيا.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وفدا من نقابة المهندسين بالمحافظة، وكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية؛ لعرض ومناقشة مقترحات تطوير وتنمية مدينتي بلطيم والبرلس عمرانياً، بالتعاون مع المحافظة. 

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد هشام سعودي، نقيب مهندسي الإسكندرية، والأستاذ بقسم العمارة، والمهندسة بثينة الحسيني، نقيب المهندسين بكفر الشيخ، والدكتور علاء الدين الألفي، أستاذ بقسم العمارة، والدكتور خالد صلاح، مدرس بقسم العمارة، والدكتور أحمد الزيات، مدرس بقسم العمارة، والدكتور أحمد صبحي، مدرس بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، وعضو مجلس نقابة المهندسين.

كما حضر اللقاء المهندس حاتم بسيوني، والمهندس السيد سليمان، والمهندس مدحت السنوسي، أعضاء مجلس نقابة المهندسين بكفر الشيخ، والمهندس محمد غلة، المعيد بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة ولاء المزين، مدير إدارة التنسيق الحضاري.
 يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التعاون المشترك بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجامعات المصرية من أجل وضع خطط مستقبلية لتطوير المدن القديمة، ووضع تصور لإقامة وتنفيذ مشروعات خدمية تخدم المواطنين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وفي إطار التنسيق والتعاون بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية.

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