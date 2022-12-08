محافظ بورسعيد يشهد مراسم تنصيب اتحادي طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، مراسم تنصيب المكتب التنفيذي لمجلس اتحاد الطلاب للمرحلتين الإعدادية والثانوية والذي أقيم بنادى المعارف بحي الشرق، وبحضور الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التعليمية.

بدأت مراسم التنصيب بالسلام الجمهورى وقراءة القرآن الكريم وقام السيد اللواء محافظ بورسعيد بتنصيب مدير مديرية التربية والتعليم رائدا عاماً للمكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية.

وقدم اللواء عادل الغضبان، التهنئة للطلاب والقيادات التعليمية خلال احتفال تنصيب المكاتب التنفيذية لمجلس اتحاد الطلاب علي مستوي المحافظة للعام الدراسي٢٠٢٢/٢٠٢٣ للمرحلتين الإعدادية والثانوية، متمنيا لهم مزيد من النجاح والتوفيق.

محافظ بورسعيد.. الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بملف تطوير التعليم،

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بملف تطوير التعليم، وذلك لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك في إحداث التنمية المنشودة بالدولة، لافتا أن بورسعيد حققت معدلات غير مسبوقة في مجال تطوير التعليم على كافة المستويات .

محافظ بورسعيد.. الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بملف تطوير التعليم،

وشدد محافظ بورسعيد على كافة القيادات التعليمية بالمحافظة، بالاهتمام بمستوى انضباط العملية التعليمية في المقام الأول، والتزام الطلاب بالحضور في المدارس ، لافتا أنه سيتم عقد لقاءات متواصلة مع القيادات التعليمية في كافة مراحل التعليم، وذلك للتأكيد على أهمية انتظام العملية التعليمية خلال العام الدراسي القادم، مؤكدا أنه تم النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية.

محافظ بورسعيد.. الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بملف تطوير التعليم،

وقامت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بتنصيب أحمد والى وكيل مديرية التربية والتعليم رائدا عاماً للمكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الإعدادية.