عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعهد بضم أراض جديدة.. الكرملين يحذر من هجمات أوكرانية في القرم

المتحدث باسم الرئاسة
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف

حذر الكرملين، اليوم الخميس، من خطر وقوع هجمات أوكرانية على مواقعها في شبه جزيرة القرم.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين: "هناك مخاطر لأن الجانب الأوكراني يواصل اتباع خطه في شن هجمات إرهابية".

وأعلنت روسيا، في وقت سابق من اليوم الخميس، أنها أسقطت مسيرة فوق البحر الأسود قرب سيفاستوبول، كبرى مدن شبه جزيرة القرم والتي تضم قاعدة بحرية روسية رئيسية.

وأكد بيسكوف إن القوات الروسية ما زالت تعتزم السيطرة على أجزاء من شرق وجنوب أوكرانيا تابعة لموسكو، على حد قوله.

بسبب القرم .. تحذير لـ زيلينسكي من فقدان دعم الغرب

روسيا تمدد حالة الطوارئ في شبه جزيرة القرم

ومع ذلك، لم يحدد الكرملين بشكل كامل أهداف حملته العسكرية، ويبدو أن المتحدث باسم الكرملين وضع حدا للأراضي الأوكرانية التي سعت روسيا الآن إلى دمجها على أنها أراضيها.

ولدى سؤاله اليوم، الخميس، عما إذا كانت روسيا تخطط لدمج أي مناطق أخرى خارج المناطق الأربع ، قال بيسكوف: "ليس هناك شك في ذلك".

وأضاف: "لم تكن هناك بيانات في هذا الصدد ولكن مع ذلك، هناك الكثير من العمل في انتظار تحرير الأراضي؛ ففي عدد من المناطق الجديدة في الاتحاد الروسي، هناك أراض محتلة ليتم تحريرها".

وتابع: "أعني جزءا من جمهورية دونيتسك، وكذلك ما أصبح جزءا من الاتحاد الروسي، ثم أعادت القوات الأوكرانية احتلاله".

وطردت أوكرانيا القوات الروسية من منطقة صغيرة في مقاطعة لوجانسك، وفي الشهر الماضي انسحب الجيش الروسي من جميع أجزاء مقاطعة خيرسون التي كان يسيطر عليها على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، بما في ذلك عاصمة المقاطعة، مدينة خيرسون.

وأعلنت موسكو أنها ضمت أربع مقاطعات لأوكرانيا، دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون ، بعد إجراء ما يسمى بالاستفتاءات في سبتمبر، والتي رفضتها كييف والغرب وأغلبية الدول في الأمم المتحدة باعتبارها وهمية وغير قانونية.

ولم تكن أي من المقاطعات تحت السيطرة الروسية بالكامل، ولم يتضح حجم الجزء الذي ستضمه موسكو.

 

روسيا الجيش الروسى أوكرانيا الضفة الغربية الكرملين شبه جزيرة القرم البحر الأسود قاعدة بحرية روسية الاتحاد الروسي دميتري بيسكوف جنوب أوكرانيا جمهورية دونيتسك نهر دنيبرو المتحدث باسم الكرملين مقاطعة خيرسون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسر 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم الخميس 8 ديسمبر|فيديو

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على أقل قيمة للمعدن الأصفر

فقد 50 جنيها| اضطراب في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

انهيار أسعار الذهب وصعود مفاجئ لـ الدولار عالميا

وزير الداخلية يصدر 3 قرارات بشأن 63 مواطنا

المالية: مد فترة تسجيل الكيانات الفردية بالفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل

كأس العالم.. مفاجأة تصدم قطر خاصة بـ مشجعي مونديال 2022

موضوعات متعلقة

الكرملين: خطاب بوتين في ميونيخ عام 2007 كان نداء وتحذيرا للغرب

لماذا نستغفر بعد الصلاة ثلاث مرات؟.. الإفتاء: لا تتركه لـ5 أسباب

كيف يقضي الميت يومه ويعيش في القبر؟ أسرار البرزخ الشيخ الشعراوي يكشفها

شوط أول سلبي بين أرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي

رغم تحذيرات روسيا.. البنتاجون يلمح لانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو

خوفا من هجوم روسي.. قرارات عاجلة من السفارات الموجودة في كييف

خط أحمر لـ روسيا.. تجاهل أمريكي لتحذيرات رئيس الـCIA أشعل حرب أوكرانيا

لماذا يطلب الميت الصدقة يوميا ؟ 20 سببا يجعلك تتصدق على الأموات

ترشيحاتنا

الدفاع الروسية تعلن مقتل 200 جندي أوكراني و90 مرتزقا بولنديا

ألقى جثته فى الترعة.. تاجر ماشية يقتل زميله لسرقته بالمنوفية

موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز المقبلة والقنوات الناقلة

ضربة موجعة لمنتخب المغرب قبل موقعة البرتغال.. تفاصيل

خطيبي طلع أخويا.. موقف مأساوي لفتاة يثير التعاطف على السوشيال ميديا

رفضت الزواج من نجلها.. سيدة تقتل فتاة وتشعل النار فى جسدها | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وصلة غزل.. 5 صور لـ زوجة حسام غالي في عيد ميلادها| شاهد

إطلالة جديدة.. مي عمر في أحدث ظهور من رحلتها في باريس.. شاهد

مفاجأة.. الشاي الأسود يحمي من أمراض خطيرة

تحذيرات من تحدي تشارلي.. أسرار لعبة خطيرة تدفع المراهقين للموت

فيديو

انهيار الذهب ومفاجأة في الدولار .. تفاصيل الأسعار|تغطية خاصة

انخفاض شديد في درجات الحرارة .. تحذير عاجل من الأرصاد |تغطية خاصة

مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. جولة بين أهم الأفلام والفعاليات وشكل الحضور المصري|تغطية خاصة

ما هي لعبة تشارلي وأخطارها .. وتعليق التعليم ..فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ