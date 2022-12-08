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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وائل كفوري و نانسي عجرم يشعلان حفل موسم الرياض .. شاهد

نانسي عجرم
نانسي عجرم

 تواصل شركة روتانا تقديم اجمل حفلات "فوق الخيال" في موسم الرياض على مسرح "محمد عبده ارينا" برعاية الهيئة العامة للترفيه. 

حيث كان الجمهور السعودي والعربي على موعد امس مع سهرة لبنانية بامتياز نجماها نانسي عجرم ووائل كفوري اشعلا فيها الأجواء بأغنيهما الايقاعية والرومانسية التي تفاعل معها الحضور الذي ملئ المسرح بأكمله. وأستقبل أهل الإعلام والسوشيال ميديا نانسي ووائل على الMedia Wall قبل فقرة كل منهما، وأجاب النجمين على الأسئلة المطروحة عليهما.

الفنانة نانسي عجرم قبل صعودها المسرح تحدثت للصحفيين قائلة: "بصراحة انا كتير بكون مبسوطة لما أشارك في موسم الرياض ، لان كل موسم عم يكون احلى واقوى من الذي سبقه ، وهنا اتشكر الهيئة العامة للترفية وعلى راسها معالي المستشار تركي آل الشيخ، وشركة روتانا، وكل من لهم فضل في هذه الفعاليات اللي كل سنة عم يقدموا فيها رؤية جديدة تختلف عن فعاليات الموسم الذي سبقه". وأضافت نانسي: "يسعدني اني في الحفل مع وائل كفوري بهذه الليلة اللبنانية ، اللي بتعمل جو مع الجمهور السعودي وجميع الجنسيات المتواجدة.. وروتانا في حفلاتهم هم عم ينسقوا.. ونحن نحب افكارهم".

وفي فقرتها الغنائية، اسعدت نانسي الجمهور بأغانيها التي وصفها الحضور بانها جرعة من الطاقة الإيجابية، فغنت لهم : (هيدا انا، بدنا نولع الجو ، على شانك، صح صح )، وغيرها من قديمها وجديدها مؤكدة امام الجمهور على المسرح :"ما نراه من تقدم وانفتاح حضاري في المملكة العربية السعودية هو اكبر واجمل حقيقة تسعدنا، وهذا الشيئ فخورين به".

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اما الفنان وائل كفوري، ففي لقاءه مع الإعلاميين اختصر مشاعره بقوله :"انا سعيد كوني معكم في هذا الحفل ، واني اجتمع فيه مع النجمة نانسي عجرم ومع الجمهور السعودي الغالي على قلبي". واكد في اجابة اخرى له :"الزمن تغير والرتم السريع فرض نفسه على اغانينا ، لكني على ثقة بان الاصالة ستبقى وسيأتي يوم ونقدم فيه اعمالا طربية لها ثقلها" وفي الحفل فاجأ وائل الجمهور بتقديمه اغنية جديدة اهداء منه الى السعودية يقول مطلعها :"كل ما عنك يوم بغيب .. بشتقلك يا سعودية ، يا ارض الإنسانية .. تأنساكي انا ما في". كما غنى:(بحبك انا كتير، ما وعدتك بنجوم الليل ، كلنا مننجر، هالبنت القوية) وغيرها.

عند مغادرة وائل كفوري المسرح، قال: "الناس والجمهور السعودي مذوق ويتقبل كل شي، ويسعدني ان اكون متواجد بكل موسم من مواسم الرياض، وكل موسم هو موسم عز، وان شاء الله تعيش السعودية الانتصار في مختلف الأصعدة وليس فقط في الفن ".

 

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فوق الخيال وائل كفوري نانسي عجرم الفنانة نانسى عجرم الجمهور السعودي

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