بحضور 3000 شخص ..ديانا حداد تحتفل بعيد الاتحاد الإماراتي الـ 51

بحالة من الانسجام التام والتناغم المبهر بينها وبين جمهورها الذي ملأ مدرجات مسرح خورفكان، قدمت برنسيسة الغناء العربي النجمة ديانا حداد ليلة فنية وصفتها بأنها ليلة استثنائية عاشتها هذا العام، فهي المرة الأولى التي تقف فيها ديانا على هذا المسرح المميز وبحضور جماهيري وصل إلى 3000 شخص حضروا من كافة أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ليحتفلوا بمناسبة عزيزة على قلبها وقلب كل إماراتي وعربي وهي ليلة الاحتفاء بعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة.



اختارت ديانا لهذه الليلة مجموعة متنوعة من أغنياتها الشهيرة القديمة والجيدة، فغنت بمشاركة جمهورها عدة أغنيات مثل "ساكن" و"لقيتك" و"إلى هنا" ومن أحدث أعمالها اختارت مجموعة من الأغاني مثل "وحشني شخص" أما من الأغاني الوطنية قدمت ديانا عدة أغنيات منها أغنية "الصقور المخلصين" من قصائد الشيخ زايد رحمه الله، لتزين حفلتها التي استمرت لساعة ونصف بحالة من البهجة والفرح خاصة في ظل تفاعل الجمهور معها، وفي كلمة لها على المسرح وجهت ديانا حداد رسالة معايدة ومحبة لدولة الإمارات العربية المتحدة قالت فيها: "أتوجه من مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله رئيس الدولة وأصحاب الشيوخ وكل أبناء شعبي والمقيمين والجمهور العربي بالتهاني القلبية بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا، متمنية أن يديم العز والرخاء والأمن والأمان على بلدي الإمارات".



وأطلت ديانا حداد في هذا الحفل الذي نظمته إدارة الفعاليات في إمارة الشارقة بثوب مميز من تصميم الإماراتية شيخة الغيثي التي سبق أن تعاونت معها في حفلات وطنية عديدة، وقد أثنى الحضور على إطلالة ديانا التي أكملها خبير التجميل عبدالله الرفاعي الذي حضر خصيصاً من مصر لهذه المناسبة، وقد نقل الحفل مباشرة عبر تلفزيون الشرقية.

وفي تصريحات صحافية بعد الحفل قالت ديانا حداد: "كل حفل ألتقي به الجمهور يبقى في ذاكرتي وتاريخي، ولكن يبقى لاحتفالات اليوم الوطني نكهة خاصة، حيث تختلط مشاعر الحب والوطنية وأنتقي أغنيات مميزة لهذه المناسبة، واليوم تحديداً ولأنني أقف لأول مرة على مسرح خورفكان وأمام هذا الجمهور المميز، لهذا أعتبر أن هذا الحفل واحداً من الليالي المميزة التي عشتها خلال هذا العام" وعن جديدها أكدت ديانا بأنها تستعد لطرح مجموعة من الأعمال المتنوعة تزامناً مع احتفالات رأس السنة واستقبال العام الجديد.