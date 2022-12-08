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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: نسعى لمزيد من المشاركة في تحقيقات هجمات "نورد ستريم"

صدى البلد

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن بلادها ستسعى إلى مزيد من المشاركة في تحقيق كامل ومنفتح بشأن هجمات خطوط أنابيب "نورد ستريم".

وقالت زاخاروفا -في تصريحات صحيفة نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية- أن "روسيا تعتزم مواصلة السعي إلى تحقيق شامل في نورد ستريم بمشاركة ممثلين عن السلطات الروسية، والشركة المساهمة العامة غازبروم"، مشيرة إلى أن ذلك سيجعل النتائج موثوقة وموضوعية.

ولفتت إلى أن موسكو تراقب عن كثب التحقيق في الانفجارات في خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2"، التي تجريها وكالات إنفاذ القانون الدنماركية والسويدية. 

وأضافت المتحدثة أن "سلطات الدنمارك والسويد ترفض بإصرار التعاون مع الجانب الروسي في هذا الشأن، على الرغم من المناشدات الرسمية التي أرسلها رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى رؤساء حكومات هذه البلدان، من بين أمور أخرى".

وتابعت أن "إصرار سلطات الدنمارك والسويد ذلك يشير إلى أنهم يخشون السماح لروسيا بالتدخل حتى لا تكشف ما كانوا يفعلونه كل هذه السنوات وما الذي انتهى إليه ذلك، ومن يقف وراء التلاعب في أسواق الطاقة العالمية؛ لأن الغالبية العظمى من الكوكب ستُحمِّل الغرب مسؤولية كل ما فعله ومنذ قرون".

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