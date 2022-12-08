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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كارثة .. لعبة الموت تسبب الشلل والنزيف الداخلي للأطفال

صدى البلد

كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى.. تابعوا أبناءكم.. تحذيرات عديدة نشرها بعض الأطباء والإدارات التعليمية حول  لعبة أو تحد من أخطر الالعاب التي يقوم الأطفال بلعبها في تلك الأيام  وهي تريند لعبة ارمي صاحبكوالتي قد  تؤدي إلى الوفاة وبأقل تقدير الإصابة بالشلل او النزيف الداخلي وفقا لمنشور نشره الدكتور نبيل بيشوي استشارى العظام والطبيب المعالج عبر صفحته على فيس بوك لأحد الطلاب الذين أصيبوا بسبب ذلك الترند. 

 

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وأشار بيشوي إلى أن أحد ضحايا التريند الجديد هو طفل يعاني من كسر في الفقرات العنقية وضغط على النخاع الشوكي. 

وحذر بيشوي الاباء من خطورة تلك الألعاب مؤكدا أنها قد تؤدي إلى الإصابة بعاهات مستديمة. 

الإصابة بالشلل النزيف الداخلي أخطر الألعاب

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