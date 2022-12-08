أسباب هبوط أسعار الذهب في مصر.. اعرف التفاصيل

تصاعد وهبوط سعر الذهب في مصر يشغل بال العديد من المواطنين وجعلهم يطرحون تسائلات عديدة حول اسباب الهبوط والارتفاع وهل ستستمر انخفاضات الذهب أم سيكون هذا الهبوط بشكل مؤقت، ولذلك تواصل موقع صدي البلد مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب للرد علي هذا التساؤل فيما يلى:

اسباب هبوط اسعار الذهب في مصر

وعن أسباب تراجع سعر الذهب، أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ صدي البلد أن تراجع أسعار الذهب مرتبط ارتباط كلي بالأسعار العالمية فحال وجود توترات بالعالم مثل الحروب التجارية والاقتصادية يرتفع سعر الذهب في مصر والدول الاخرى وعندما يكون هناك زيادة في التضخم العالمي يكون هناك ركود في الاقتصاد العالمي الامر الذي ينتج عنه انخفاض في سعر الذهب.

وتابع النائب حديثه قائلا:" تراجع أسعار الذهب يصب في صالح المقبلين علي الزواج و يتيح فرصة شراء احتياجاتهم منه فمن يرغب في الزواج عليه ان يقوم بشراء احتياجاته من الذهب قبل ان يرتفع مره اخرى ويسبب عبء مالي عليه".

واستمرت أسعار الذهب في التراجع بقوة بعد ما سجّلت أعلى مستوى لها في بداية تعاملات الاثنين الماضي 5 ديسمبر ، إذ فقد الجرام عيار 21 حوالي 110 جنيهات من 1830 جنيهًا إلى 1720 جنيهًا اليوم الخميس.

وتراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 13,760 بعد 14160 جنيهًا أمس بتراجع قدره 400 جنيهًا .

وكان سعر الجرام عيار 24 وصل بنهاية تعاملات الاثنين الماضي لـ2091 جنيهًا، واقترب من 2200 جنيه بالمصنعية والدمغة والضريبة لبعض المشغولات، عاد ليُسجّل اليوم 1,966 جنيهًا بدون إضافات.

وقفزت الأسعار في موجة هي الأقوى في تاريخ المعدن محليًا على مدار أسابيع، بلغت ذروتها الاثنين الماضي في ختام التعاملات 5 ديسمبر، إذ وصل سعر عيار 21: 1830 جنيهًا رسميًا بدون مصنعية.

وارتفعت أسعار الذهب، بقوة بعد أن هبطت من مستوى 1515 جنيهًا إلى 1465 جنيها الأربعاء الماضي 30 نوفمبر، ووصل سعر الجرام عيار 21 اليوم إلى حوالي 1900 جنيه كأعلى سعر بالمصنعية والدمغة والضريبة للشراء لبعض المشغولات يوم الاثنين الماضي.