سلماوي : كتاب السيسي بونابرت مصر أول إصدار في الخارج عن الرئيس

أكد الكاتب والأديب، محمد سلماوي، أن كتاب "السيسي بونابرت مصر" أول كتاب يصدر في الخارج عن الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن الكتاب يربط مشكلة الإرهاب وقضية حقوق الإنسان.

وقال محمد سلماوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الكتاب فرض نفسه على الساحة الدولية، خاصة بعد متابعة الخارج لتجربة الرئيس السيسي في مصر.

لها ضوابط معينة

وتابع الكاتب والأديب، محمد سلماوي، أن الكتاب موضوعي وبعيد عن التحيزات، وبه ما يستوجب القراءة والمناقشة، مؤكدا أن حقوق الإنسان وحرية التعبير لها ضوابط معينة في الكتاب.

