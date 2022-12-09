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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر سيات تاراكو موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة

سيات تاراكو موديل
سيات تاراكو موديل 2022

ارتفعت القائمة السعرية لسيارات شركة سيات المقدمة بالسوق المصري، ومنها السيارة تاراكو موديل 2022، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث شهدت تلك النسخة زيادة سعرية بلغت 50 الف جنيه لتشمل جميع الفئات المقدمة محليًا.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة سيات تاراكو موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة

سيات تاراكو موديل 2022

الاسعار الرسمية للسيارة سيات تاراكو موديل 2022 في مصر 

 

الفئة الاولى تاراكو موديل 2022 بسعر مليون و150 ألف جنيه بدلاً من مليون و100 ألف جنيه.

الفئة الثانية تاراكو موديل 2022 بسعر مليون و250 ألف جنيه بدلاً من مليون و200 ألف جنيه.

سيات تاراكو موديل 2022

التجهيزات الفنية للسيارة سيات تاراكو موديل 2022 

 

تعتمد السيارة سيات تاراكو موديل 2022 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات طراز DSG يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 199 كيلومتر في الساعة.

سيات تاراكو موديل 2022

وحصلت السيارة سيات تاراكو موديل 2022 على محرك تيربو سعة 1400 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

سيات تاراكو موديل 2022

وتستغرق السيارة سيات تاراكو موديل 2022 مدة زمنية قدرها 9.4 ثانية، وذلك للانطلاق من نقطة السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما تأتي السيارة بأبعاد هيكلية بلغت 4735 مم للطول الكلي، و 1839 مم للعرض، و 1674 مم للارتفاع.

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