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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تطلق ميزة التشفير التام لحماية بيانات الـ iCloud

آبل
آبل

أطلقت عملاق التكنولوجيا الرقمية  آبل  اليوم نظام الحماية المتقدم Advanced Data Protection ، وهو عبارة عن تشفير جديد وشامل يمنع البيانات في iCloud الخاصة بالعميل من فك شفرتها إذا كان الجهاز "غير موثوق به"، وهي ميزة اختيارية، وتسمى تعمية بين الطرفيات، أو التشفير التام بين الطرفين. 

وفقا لتقرير Tech Crunch سيحافظ نظام الحماية الجديدة على سرية بيانات المستخدمين والعملاء في حسابات iCloud حتى في حالة اختراق شركة  Apple  نفسها، حيث أن نظام الحماية الجديد سيمنع Apple من الوصول إلى نسخ الملفات الاحتياطية لـ iCloud (التخزين السحابي) وذلك استجابة لطلبات إنفاذ القانون.

نظام التشفير الجديد متوفر حاليًا في الولايات المتحدة لأعضاء البرنامج التجريبي Apple Beta Software ومن المتوقع أن يصل إلى جميع مستخدمي هواتف آيفون في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام الحالي ، مع إتاحته إلى مستخدمي آيفون في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2023.

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 يمنح نظام حماية البيانات المتقدمة المستخدمين لهواتف آيفون أو أجهزة Mac الحق الحصري لامتلاك مفاتيح التشفير لبياناتهم، وليس لأي طرف آخر، بمجرد تمكين الميزة مع المستخدم، لا يمكن لخوادم Apple تعديل إعدادات iCloud نيابة عن المستخدمين أو الوصول إلى البيانات المخزنة في نسخ iCloud الاحتياطية أو الصور أو البيانات والملفات الموجودة في Notes و CloudKit.

قبل إطلاق نظام حماية البيانات المتقدمة، لم يتمكن مستخدمو هواتف  آبل  من إيقاف التدخلات من قبل الشركة على بياناتهم الموجودة في التخزين السحابي iCloud التي تشمل الرسائل النصية و وجهات الاتصال.

آبل iCloud Apple نظام حماية البيانات المتقدمة التخزين السحابي

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