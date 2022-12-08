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رئيس التحرير
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انخفاض أسعار الذهب في مصر .. تعرف على الأسباب..فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية عن انخفاض سعر الذهب اليوم بعد القفزة الكبيرة التي قد شهدها خلال الفترة الماضية، والتي بلغت ذروتها الاثنين الماضي في ختام التعاملات 5 ديسمبر، إذ وصل سعر عيار 21، 1830 جنيهًا رسميًا بدون مصنعية.

 

وأكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ صدي البلد أن تراجع أسعار الذهب مرتبط ارتباط كلي بالأسعار العالمية ففي حال وجود توترات بالعالم مثل الحروب التجارية والاقتصادية يرتفع سعر الذهب في مصر والدول الاخرى، وعندما يكون هناك زيادة في التضخم العالمي يكون هناك ركود في الاقتصاد العالمي الامر الذي ينتج عنه انخفاض في سعر الذهب.


وتابع النائب حديثه قائلا:" تراجع أسعار الذهب يصب في صالح المقبلين علي الزواج و يتيح فرصة شراء احتياجاتهم منه فمن يرغب في الزواج عليه ان يقوم بشراء احتياجاته من الذهب قبل ان يرتفع مره اخرى ويسبب عبء مالي عليه".


لمتابعة المزيد من التفاصيل حول أسعار الذهب، يرجى مشاهدة الفيديو التالي:

عيار 21 1830 جنيه ا سعر الذهب شروق عادل صدى البلد

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