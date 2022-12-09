عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحبكن.. نانسي عجرم تعبر عن سعادتها بحفلها في موسم الرياض رغم المرض

صدى البلد

نشرت الفنانة نانسي عجرم عدة صورا من حفلها بموسم الرياض عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و علقت نانسي علي الصور قائلة : ما فيِّ شوف جمهور الرياض وما غنّي من قلبي ولو التعب والمرض مبيّن عليّ بحبكن كتير وشكرًا على أجمل اللحظات .
 

نانسي عجرم تتجاهل نعومي كامبل من أجل عيون يسرا في مهرجان البحر الأحمر

وائل كفوري و نانسي عجرم يشعلان حفل موسم الرياض .. شاهد

 

علي الجانب الاخر تجاهلت الفنانة نانسي عجرم الفنانة والموديل العالمية نعومي كامبل في حفل ختام فعاليات مهرجان البحر الأحمر في دورته الثانية من أجل إلقاء التحية على الفنانة يسرا.

وحرصت نانسي عجرم على إلقاء التحية على يسرا واحتضانها في حفلها بجدة مساء الخميس، دون الانتباه إلى مرورها بجانب نعومي كامبل، حتى لفت إليها أحد المتواجدين الأنظار لتحية ضيفة المهرجان الإنجليزية والتقاط صور معها.

وعلى غرار حفل إليسا في افتتاح مهرجان البحر الأحمر، حرصت نانسي عجرم على الرقص برفقة يسرا على ألحان أغنيتها “قول تاني كده”، في فيديو منتشر لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورتة الثانية، والتي تقام خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر 2022 في جدّة، اليوم، عن قائمة الفائزين بجوائز اليسر. وفي وقت سابق من هذا المساء تم اختتام فعاليات المهرجان بالعرض العالمي الأول للفيلم السعودي طريق الوادي من بطولة حمد فرحان ونايف خلف وأسيل عمران.

تقدّم جوائز اليُسر للمواهب الناشئة والمخضرمة في مجال صناعة الأفلام أكبر الجوائز على مستوى المنطقة، ضمن فئات الأفلام الروائية والوثائقية والرسوم المتحركة والسينما التفاعلية. وتمّ تسليم هذه الجوائز خلال حفل أقيم هذا المساء، واستضافته الصحفية ومقدمة البرامج الشهيرة ريا أبي راشد ومقدم البودكاست الشهير محمد إسلام، بحضور عدد من المواهب العالمية الكبيرة في قطاع السينما.

وتسلّط النسخة الثانية من جوائز اليُسر الضوء على إنتاجات الأفلام في المملكة العربية السعودية والعالم العربي وآسيا وأفريقيا، بما يُمكّن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي من التعريف بالمواهب الهائلة في أنحاء المنطقة وخارجها، ويتيح الوصول إليها. وقدّمت الجوائز لجنة تحكيم دولية من كبار صانعي الأفلام والمنتجين المرموقين.

آخر أعمال نانسي اطلالات نانسي عجرم أغاني ألبوم نانسي عجرم حفل نانسي عجرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فنان شهير يتعرض لحادث تصادم مروع في أكتوبر

سعر الذهب اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

إيقاف جديد.. الفيفا يصدم كهربا بقرار حاسم في أزمة غرامة الزمالك

صدمة قوية لـ فيريرا قبل مباراة الزمالك مع بيراميدز

بيان عاجل يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة ضحية تحدي التيك توك المصاب بالشلل

وزير المالية: وصول الدولار إلى 40 جنيها شائعة لا أساس لها من الصحة.. فيديو

النيابة العامة تكشف الدليل الذي تركه قاتل المحامي بنداري حمدي خلفه

1620 جنيها .. هبوط سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 | فيديو

ترشيحاتنا

أمريكا تستعد لإرسال مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا

الاهتمام بالمواعيد.. رجاء خاص من بركات لـ الحكام بشأن مباريات الدوري

شوبير يكشف عن حالات تحكيمية بحاجة لتدخل كلاتنبيرج

حبس وغرامة 200 ألف جنيه تنتظر عصابة استغلال الأطفال في التسول بالهرم

حكم صيام يوم الجمعة منفردا بنية قضاء ما علي من رمضان..الإفتاء تجيب

مرسيدس تقدم نسختها الجديدة EQT الكهربائية.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة فنانة تونسية شهيرة بسبب خطأ طبي

موقف إنساني .. باتو العماني يجبر أرجنتيني على متابعة ميسي بالمونديال

حفل توزيع جوائز مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. التفاصيل الكاملة بالصور

سعره بقى في الأرض.. إزاى تعرف الفرق بين الذهب الأصلى والمغشوش

فيديو

انخفاض أسعار الذهب في مصر .. تعرف على الأسباب..فيديو

اتشل بسبب الهزار .. تفاصيل مؤلمة بحادث تحدي التيك توك..فيديو

فار في علبة الكشري .. بلوجر تعثر على حيوان نافق داخل أوردر محل شهير "فيديوجراف"

خطيبي طلع اخويا .. فيديو مؤثر لفتاة يثير تعاطف السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ