قرار عاجل من كهربا بشأن غرامة الزمالك وقيده إفريقيا

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، سيدفع نصف الغرامة فقط لنادي الزمالك.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: " أتحدث على مسئوليتي، ووفقا لمعلومات حصلت عليها من مستندات وردود تلقاها المحامين المسئولين عن ملف كهربا، بشأن الغرامة المالية والعقوبة التي سيدفعها للزمالك".

وأضاف: "ما توصل إليه محامي كهربا بشأن الأزمة، هو أن يدفع كهربا نصف الغرامة فقط للزمالك، ويحق له التقسيط بضمان من النادي الأهلي، وأن يودع الأموال في أي حساب معتمد لدى الاتحاد الدولي".

وأكمل: "أقول هذا الكلام على مسئوليتي الشخصية، والناس المسئولين عن الأمر لا يريدون تفجير هذه الأحاديث في الوقت الحالي؟، وكهربا يرفض تقسيط الغرامة حتى يتخلص من الأزمة نهائيًا، ولا تؤثر عليه في مسيرته".

وزاد: "كهربا حصل على مستحقاته المالية من النادي الأهلي، والخطيب تسلم تقريرًا عن تلك الازمة، واللاعب سيقيد في القائمة الإفريقية خلال شهر يناير القادم، من أجل المشاركة في دور المجموعات، وسيتم اغلاق الملف تماما.