عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من كهربا بشأن غرامة الزمالك وقيده إفريقيا

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، سيدفع نصف الغرامة فقط لنادي الزمالك.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: " أتحدث على مسئوليتي، ووفقا لمعلومات حصلت عليها من مستندات وردود تلقاها المحامين المسئولين عن ملف كهربا، بشأن الغرامة المالية والعقوبة التي سيدفعها للزمالك".

وأضاف: "ما توصل إليه محامي كهربا بشأن الأزمة، هو أن يدفع كهربا نصف الغرامة فقط للزمالك، ويحق له التقسيط بضمان من النادي الأهلي، وأن يودع الأموال في أي حساب معتمد لدى الاتحاد الدولي".

txt

مدافع مميز .. إعلامي يكشف عن صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

وأكمل: "أقول هذا الكلام على مسئوليتي الشخصية، والناس المسئولين عن الأمر لا يريدون تفجير هذه الأحاديث في الوقت الحالي؟، وكهربا يرفض تقسيط الغرامة حتى يتخلص من الأزمة نهائيًا، ولا تؤثر عليه في مسيرته".

وزاد: "كهربا حصل على مستحقاته المالية من النادي الأهلي، والخطيب تسلم تقريرًا عن تلك الازمة، واللاعب سيقيد في القائمة الإفريقية خلال شهر يناير القادم، من أجل المشاركة في دور المجموعات، وسيتم اغلاق الملف تماما.

كهربا الأهلى النادي الأهلي الخطيب نادي الزمالك بطولة افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رخص 480 جنيهًا .. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

سيلين ديون: أعاني من اضطراب عصبي نادر

سعر الذهب اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

بيان عاجل يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة ضحية تحدي التيك توك المصاب بالشلل

عودة كهربا وقيده أفريقيًا.. تفاصيل جديدة في أزمة اللاعب مع الزمالك

النيابة العامة تكشف الدليل الذي تركه قاتل المحامي بنداري حمدي خلفه

قرار عاجل من كهربا بشأن غرامة الزمالك وقيده إفريقيا

شعبة الذهب تكشف عن السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار المعدن الأصفر

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الجمعة 9 - 12 -2022 والقنوات المفتوحة الناقلة

ترشيحاتنا

كيف تجلى الله للجبل ؟..موقف مهيب لن يتحمله بشر ولا جماد

حدث ليلا .. كشف تفاصيل مقتل محامي كرداسة .. فوداكوم تستحوذ على 55% من فودافون مصر .. إصابة سيلين ديون بمرض نادر

أخبار الرياضة ... الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك .. موعد عودة كهربا للمشاركة

4 أبراج أنانية تبحث عن مصلحتها .. الجوزاء هيأذيك بكلامه والعذراء هيبيعك

ارتفاع كبير في أسعار الذهب العالمية

عرض الجمعة .. آيفون 11 بـ 11 ألف جنيه.. سعره فى المحلات 18 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين صبري ودينا الشربيني.. حضور عربي ومصري كبير بختام مهرجان البحر الأحمر

صور توضح طرق اختيار بطاطس التحمير

وفاة فنانة تونسية شهيرة بسبب خطأ طبي

موقف إنساني .. باتو العماني يجبر أرجنتيني على متابعة ميسي بالمونديال

فيديو

انخفاض أسعار الذهب في مصر .. تعرف على الأسباب..فيديو

اتشل بسبب الهزار .. تفاصيل مؤلمة بحادث تحدي التيك توك..فيديو

فار في علبة الكشري .. بلوجر تعثر على حيوان نافق داخل أوردر محل شهير "فيديوجراف"

خطيبي طلع اخويا .. فيديو مؤثر لفتاة يثير تعاطف السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ