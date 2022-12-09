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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"شبانة" يكشف سر موافقة الزمالك على رحيل الوردي

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن رحيل زكريا الوردي عن صفوف فريق الزمالك، بسبب الضغوط التي يتعرض لها أمر غريب جدًا، مشيرًا إلى أن هناك لاعبين كثيرين تتعرض لضغوط في كرة القدم ومع ذلك تتجاوزها وتعود أفضل مما كان.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "هناك لاعبين تعرضت للضغوط الشديدة، لاعبي الأهلي في الموسم الماضي تعرضوا لضغط كبير في الموسم الماضي ولكنهم تجاوزا الأمر بنجاح".

وأضاف: "من سمات اللاعب الكبير عندما يتعرض لضغط فأنه يتجاوز ذلك، قد يكون زكريا الوردي تلقى عرضا احترافيا ويريد الرحيل عن الزمالك، من أجل ذلك".

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وواصل: "هناك بعض الأحاديث عن المبالغ التي حصل عليها الوردي مع الزمالك وماذا تقاضى وكيل أعماله وهكذا، في عالم كرة القدم قد يتم التعاقد مع 10 صفقات ينجح منهم 7 فقط وهكذا".

وتابع شبانة تصريحاته قائلًا: "الزمالك عندما تعاقد مع الوردي تحدثوا انهم تعاقدوا مع أفضل من طارق حامد، لكننا لم نشاهد ذلك في اللاعب المغربي، فهو بعيد تمامًا عن مستوى طارق، ولو كان الزمالك لم يتعاقد مع عمرو السيسي ودونجا في وجود روقا، لما كان فسخ عقد اللاعب، تمت الموافقة على رحيله بسبب توافر البدائل".

وزاد: "من يتحدث عن تقاضي الوكلاء لأموال أمر غريب، هناك نقطة إيجابية للزمالك بالتعاقد مع بديل الوردي في شهر يناير المقبل".

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