بوتين: الغرب يريد الحفاظ على هيمنته بأي وسيلة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب يريد الحفاظ على هيمنته بأي وسيلة ويلجأ للعقوبات والثورات الملونة ويتعمد مضاعفة الفوضى وتفاقم الوضع الدولي.

وجاء في تصريحات الرئيس بوتين في كلمة ترحيب بالمشاركين في اجتماع وزراء خارجية ودفاع دول شنغهاي المنعقد في موسكو اليوم الجمعة:

وأضاف “تتزايد احتمالات الصراع في العالم بسبب محاولات الغرب الحفاظ على دوره في الهيمنة بأي وسيلة ويلجأ للعقوبات والثورات الملونة ويتعمد مضاعفة الفوضى وتفاقم الوضع الدولي”.

وتابع “الغرب حول أوكرانيا إلى مستعمرة ويستخدم الشعب الأوكراني كوقود للمدافع، وككبش ضد روسيا”.

وأردف بقوله: “استغل الغرب موارد أوكرانيا لعدة سنوات دون خجل و شجع الإرهاب في دونباس وشجع الإبادة الجماعية بحق سكان دونباس”.

