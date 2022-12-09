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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تستضيفه مصر.. رئيس تنشيط السياحة يشارك بمؤتمر MUISZ

رئيس هيئة تنشيط السياحة
رئيس هيئة تنشيط السياحة

شارك عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في ورشة العمل التي تم تنظيمها  على هامش استضافة مصر للمؤتمر السنوي لاتحاد شركات السياحة المجرية MUISZ، خلال الفترة من 6 وحتى 13 ديسمبر  الجاري بحضور 47 شركة سياحة ومنظم رحلات من المجر.

 

وخلال كلمته التي ألقاها، أوضح عمرو القاضي أن هذه الورشة تأتي فى إطار اهتمام الهيئة بالسوق المجري باعتباره أحد أهم الأسواق السياحية الواعدة، واهتمامها بتنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر مما يساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليها.

 

كما استعرض، من خلال عرض تقديمي، أهم مناطق الجذب بالمقصد السياحي المصري والمقومات و المنتجات و الأنماط السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، مضيفًا أن الهيئة أعدت برنامج سياحي للمشاركين في المؤتمر لزيارة عدد من الأماكن السياحية و الأثرية بكل من القاهرة والأقصر  وأسوان للتعرف على ما تتمتع بها هذه المدن من مقومات سياحية و أثرية متميزة.

 

و خلال الورشة ألقت Judith Molnar رئيسة رابطة اتحاد شركات السياحة المجرية كلمة أعربت خلالها عن امتنانها وشكرها للتنظيم الجيد للمؤتمر، وكذلك تعاون الجانب المصري معها.

 

وقد حضر ورشة العمل الأستاذ محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية لمكاتب السياحة بالهيئة، والأستاذ أحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية لمكاتب السياحة بالهيئة، والأستاذ كريم محسن ممثلا عن الاتحاد المصري للغرف السياحية، والأستاذ إيهاب يوسف مدير عام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وعدد من أعضاء الاتحاد المصري للغرف السياحية وبعض الغرف السياحية، فضلا عن  30 شركة سياحة  وفندق مصري من المهتمين بالسوق المجري، بالإضافة إلى المشاركين في المؤتمر  من شركات السياحة ومنظمي الرحلات من المجر.
 

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MUISZ شركات السياحة المجرية شركة سياحة تنشيط السياحة شركات السياحة

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