تحالف دولي جديد بين لندن وروما وطوكيو لتطوير جيل جديد من المقاتلات

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الجمعة، إبرام تحالف دولي جديد لتطوير الجيل الجديد من الطائرات المقاتلة مع اليابان وإيطاليا في إطار برنامج القتال الجوي العالمي (جلوبال كومبات اير بروجرام) بحلول عام 2035.



وقال سوناك وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، "إن أمن المملكة المتحدة سواء في الوقت الحاضر أو للأجيال القادمة سيكون دائما له أهمية قصوى لهذه حكومتنا، لهذا السبب نحتاج إلى البقاء في طليعة التطورات في تكنولوجيا الدفاع - التفوق والتغلب على أولئك الذين يسعون إلى إلحاق الضرر بنا".

وأوضح رئيس وزراء بريطانيا، أن الشراكة الدولية مع إيطاليا واليابان تهدف لتحقيق الامن مع ضمان أمن المنطقتين الأوروبية - الأطلسية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ غير قابل للتجزئة.

وأضاف سوناك أن "الجيل الجديد من الطائرات المقاتلة التي نصممها نحن وحلفاؤنا في جميع أنحاء العالم ستحمينا من خلال تسخير قوة صناعة الدفاع التي تتفوق على العالم وخلق فرص العمل مع إنقاذ الأرواح".



من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن "هذه الشراكة الدولية مع إيطاليا واليابان لإنشاء وتصميم جيل جديد من الطائرات المقاتلة يمثل أفضل تعاون لتكنولوجيا الدفاع المتطورة والخبرة المشتركة عبر دولنا ما يوفر وظائف تتطلب مهارات عالية عبر القطاع وأمنا طويل الأجل لبريطانيا و حلفاؤنا".



وأوضح والاس أن النداء العالمي لمكافحة الفقر يمضى قدما مع تعاوننا الدفاعي الآخر مع الحلفاء الدوليين بما في ذلك شراكة اوكوس وحلف شمال الاطلسي "الناتو" والتي تظل المملكة المتحدة المساهم الأوروبي الرئيسي فيها.



وأضاف وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن صناعة الدفاع في المملكة المتحدة تقود العالم بالفعل في مجال هندسة الطيران المتقدمة، مثل "مصنع المستقبل" الجديد في لانكشاير حيث يعتبر الشركة رائدة في استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد المتقدمة والروبوتات المستقلة في الطائرات العسكرية.