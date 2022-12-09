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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شحن 36 ألف طن أسمنت معبأ عبر الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واصلت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة الاقتصادية  تصدير البضائع العامة إلى الأسواق الخارجية وخاصة أمريكا و أوروبا عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة .

 

هذا و شهد ميناء شرق بورسعيد نشاطاً ملحوظاً فى حركة تداول سفن البضائع العامة فقد  استقبل السفينة IBERIAN BULKER القادمة من ميناء الإسكندرية  بحمولة كلية بلغت 23242 طن؛ حيث تتم عمليات الشحن، وتحميل 36 ألف طن أسمنت معبأ  وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن إلى أمريكا.

 

كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول  السفينة AMANY QUEEN القادمة من ميناء الإسكندرية بحمولة كلية 3780 طن وذلك لشحن 5500 طن ملح إلى سلوفينيا.

 

وكانت الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد استقبلت خلال الأيام الماضية 4 سفن بضائع عامة مختلفة لشحن 98390 طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار  على متن سفينتين و 59 الف من خام الكلنكر إلى الكاميرون و شحن 37 الف طن أسمنت معبأ الى سيراليون ، تعتبر افريقيا المستورد الأول لمواد البناء عبر ميناء شرق بورسعيد . وشحن 6800 طن ملح إلى بلغاريا وبهذا تكون دول شرق أوروبا المستورد الأول للملح عبر الميناء ، مما يعد دليلا على نجاح تشغيل الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد .

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وتعمل الهيئة دائماً على تطوير موانئها التابعة كافة استكمالا للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية وتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن العملاقة  وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.

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