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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى النصر التخصصي لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة

  تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مستشفى النصر التخصصي، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك في إطار جولاته المستمرة على المنشٱت الطبية لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ورافقه خلالها  مدير المستشفى.

لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى النصر التخصصي

وأطلع محافظ بورسعيد على سير العمل داخل عدد من أقسام المستشفى، كما استمع لشرح موجز حول معدلات العمليات التي شهدتها المستشفى مؤخرا، مشيدا بتواجد أطقم الأطباء والتمريض بجميع الأقسام وانتظام الخدمة وأدائها بمستوى متميز، موضحا أن مستشفى النصر أصبح من الصروح الطبية المميزة والتي تقدم خدمة لائقة على أعلى مستوى،  وأصبحت تشهد معدلات كبيرة وغير مسبوقة من العمليات المتنوعة.

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لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى النصر التخصصي

والتقى المحافظ عددا من المواطنين خلال جولته بالمستشفى، لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة والذين أكدوا على أن المستشفى توفر الرعاية الصحية والطبية الكاملة لجميع المواطنين، كما أشادو بتعامل الأطقم الطبية داخل المستشفى وسرعة تقديم الخدمات.

لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى النصر التخصصي

وأكد المحافظ، أهمية الطفرة الطبية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا، مؤكدا أن هذا المستوى من الخدمات الطبية المتميزة المقدمة للمواطنين ، أصبحت النمط السائد لجميع مستشفيات المحافظة منذ بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل،  والذي حقق منظومة متطورة من القطاع الصحي غير مسبوقة حققت معدلات رضا كبيرة لدى المواطنين، لافتا إلى أن الجهات القائمة على تنفيذ التأمين الصحي الشامل تتابع بصفة مستمرة تقديم الخدمات للمواطنين وتعمل على تطوير ٱليات العمل باستمرار لتحقيق سبل الراحة للمواطن خلال تلقي الرعاية الصحية والطبية.

لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى النصر التخصصي
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