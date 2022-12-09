طارت من البلكونة .. سيدة تنهي حياتها بسبب ضرب زوجها في البراجيل

قررت ربة منزل إنهاء معاناتها الزوجية فقفزت من شرفة منزلها بمنطقة البراجيل لتسقط غارقة في دمائها وتفارق الحياة بسبب تعدي زوجها عليها بالضرب.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيدة من علو بمنطقة البراجيل.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة تحريات العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة كشفت عن حدوث مشادة كلامية نشبت بين السيدة وزوجها، تطورت إلى ضربه لها فألقت نفسها من الشرفة لتفارق الحياة.

جهود البحث وسؤال الزوج والجيران بقيادة المقدم هيثم سكر رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال أكدت عدم وجود شبهة جنائية.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة بالواقعة.