السوداني: العراق يدعم جهود تعزيز علاقات التعاون بين الدول العربية والصين

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، خلال القمة العربية الصينية ان العراق يدعم جهود تعزيز علاقات التعاون بين الدول العربية والصين.

وقال السوداني في كلمة خلال القمة العربية الصينية تابعتها السومرية نيوز، إن "القمة تأتي ضمن فهم عميق للساحة الدولية ولنتمكن من تبني سياسة خارجية متوازنة"، مبينا ان "العراق يدعم جهود تعزيز علاقات التعاون بين الدول العربية والصين".



وأضاف أن "هذه القمة فرصة للتكامل الاقتصادي في منطقتنا من خلال تعزيز التعاون مع الصين"، مشيرا الى ان "العراق يرتبط مع معه بعلاقات عريقة أخذت حيزاً متنامياً من الاهتمام والتطور خلال السنوات الماضية".

وتابع السوداني: "نتطلع إلى تعزيز الشراكة ضمن مبادرة الحزام والطريق، وان خطواتنا في المرحلة القادمة ستركز على جملة مساحات"، موضحا ان "العراق يمثل بيئة واعدة للاستثمار ويمتلك مقومات نجاح مهمة بشرياً ومادياً".

وأوضح: "لن نسمح لأن يكون العراق مقراً أو ممراً للاعتداء على دول الجوار، ونرفض الاعتداء على أراضينا وعلى الجميع احترام سيادتنا"، مردفا : "بلادنا تعرضت لهجمة إرهابية وحشية هددت العالم بأسره، ومنطقتنا هي قلب العالم وحلقة الوصل بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا".

واستدرك بالقول: "نؤكدُ حرصنا على استقرار النظام الاقتصادي العالمي من خلال دورنا كعضوٍ مؤسسٍ في منظمة أوبك، ونستهدفُ مع شركائِنا تحقيق الاستقرار في إنتاج النفط وأسعارهِ بما يحققُ المصالح المتوازنةَ للمنتجين والمستهلكين"، مؤكدا:"التزام العراق الثابت والمبدئيَّ ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني ودفاعه عن حقه في دولته الوطنية، وعاصمتِها القدس الشريف".

وأشار إلى أنَّ "منطقتَنا تمثل ثقلاً متزايداً في عالم متغير، ولا بدَّ لنا معاً من صياغة مستقبلنا فيه، بما يحققُ انفتاحنا الإيجابي على جميع الأصدقاء من ناحية، وإصرارنا على فرض احترام قيمنا وخصوصياتنا من ناحيةٍ أخرى"، مشددا على "مدُ يد الأخوّة إلى أشقائنا وجيراننا وأصدقائنا، ونعتزُ بعلاقاتنا المنفتحة مع دول الغرب والشرق على أساس المصالح المشتركة".