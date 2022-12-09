مصر تحصد ذهبية وجائزة الابتكار والإبداع بمؤتمر الرابطة الافريقية للإدارة العامة

فازت مصر ممثلة في البريد المصري بالمركز الأول والميدالية الذهبية وجائزة الابتكار والإبداع علي برنامج النقاط والمكافآت Win، وتطبيق"Yalla" سوبر آب خلال مؤتمر الرابطة الافريقية للإدارة العامة "AAPAM" في دورتها الـ 13 والذي يضم العديد من الدول الإفريقية ومنها مصر وجنوب إفريقيا وكينيا.



تم الإعلان عن الفائزين في ختام مؤتمر المائدة المستديرة السنوي الحادي والأربعين للرابطة والذي عقد بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا خلال الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر الجاري بحضور الوزراء المعنيين بالخدمة المدنية في الدول الإفريقية، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين في مجال الإدارة العامة من مختلف الدول الإفريقية، إلى جانب خبراء مشاركين من خارج القارة، وقد تسلم الجائزة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.



وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن فوز مصر ممثلة في البريد المصري من بين الدول الإفريقية بالمركز الأول والميدالية الذهبية وجائزة الابتكار والإبداع، يمثل تجسيدًا واضحًا للنجاح الذي حققه البريد المصري خلال الفترة الماضية على المستوى الإقليمي والدولي بعد تطبيق كافة المعايير الدولية على الخدمات، وتطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي على كافة إجراءات العمل واستحداث قنوات رقمية لتقديم الخدمات المالية للمواطنين بكل سهولة ويسر، مشيرا إلى أن الجائزة التي حصل عليها البريد المصري هي جائزة مؤسسية وليست فردية شارك فيها كافة والوزارات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بالقارة الإفريقية التي تتبني نهج الابتكار والإبداع لتعزيز تقديم الخدمات العامة على مستوي القارة الإفريقية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مؤتمر الرابطة الإفريقية للإدارة العامة "AAPAM" يهدف إلى نشر ثقافة الإبداع والابتكار في القطاع العام والحكومي، وتسليط الضوء على أفضل الأفكار والممارسات الإبداعية والحلول المبتكرة للتغلب على المشاكل والعقبات الإدارية، بالإضافة إلى أنه يعد منصة لتبادل أفضل الممارسات والتجارب في مجال الإبداع والابتكار في تقديم الخدمات.