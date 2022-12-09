بعد انتفاخ بطنها بشكل غريب .. إطلالات وضعت شيرين رضا في مأزق

تصدرت الفنانة شيرين رضا، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول صورة مثيرة للجدل لها وهي زائدة الوزن في منطقة البطن.

شاركت الفنانة شيرين رضا متابعيها صورا جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات ، "انستجرام" بإطلالة أنيقة من أحدث جلسة تصوير.

وتألقت الفنانة شيرين رضا ، في حفل عشاء مجلة GQ على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

ظهرت شيرين مرتدية جمبسوت باللون الفوشيا، وتركت شعرها الاشقر منسدلاً على كتفيها مما أبرز جمال ملامحها وتماشي مع إطلالتها، اما من الناحية الجمالية ، فوضعت مكياجا مناسبا مع بشرتها مع أحمر شفاه باللون البني الفاتح.