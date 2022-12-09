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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت مصادر أمنية فلسطينية عن إصابة طفل بالرصاص وإصابة العشرات بالإختناق، اليوم الجمعة، إثر مواجهات واشتباكات بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين.

 

وقعت الإشتباكات في عدة مناطق بمحافظة "نابلس" في شمال الضفة الغربية، وبدأت الإشتباكات بعد أن قام فلسطينيون بمسيرة لمناهضة الاستيطان شرق نابلس.


وأصيب 6 فلسطينيين آخرين بالرصاص الحي، خلال اشتباكات مباشرة مع قوات الاحتلال قام فيها فلسطينيون بمجابهة الرصاص الحي والمطاطي بالحجارة، في مدينة نابلس.

 

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صدر اليوم أن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في اليد وشظايا في الرأس والصدر، فيما أصيب خمسة آخرين بالرصاص المطاطي، و25 مواطنا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.

 

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