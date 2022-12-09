شوقى علام: الإفتاء تتخذ عدةَ تدابير وقائية من أجل تحصين بناء الأسرة

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية،أن دار الإفتاء تتخذ عدةَ تدابير وقائية من أجل تحصين بناء الأسرة؛ حيث أطلقت في الأعوام الأخيرة عدة دورات وبرامج متخصصة في هذا الشأن.

وأضاف علام، خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة"صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أنه تم اطلاق برنامج "تأهيل المقبلين على الزواج" الذي يهدف إلى التوعية وكذلك إنشاء وحدة متخصصة للإرشاد الأسري والزواجي و إدارة فض المنازعات الأسرية.

دورات المقبلين على الزواج

ولفت المفتي إلى أنه يتم في جلسات الإرشاد الأسري بحث مسائل الطلاق، بحضور ممثل شرعي من دار الإفتاء، إلى جانب متخصصين في علم النفس والاجتماع.



وأشار مفتى الجمهورية إلى أن أهمية دورات المقبلين على الزواج لكل من الزوجين كونها تساعد الزوج على أن يبتعد عن التسرع الذي ربما يصل إلى التلفظ بالطلاق وتدمير الأسرة.



وأردف: وقد استهدف برنامج تدريب المأذونين الذي تم بالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل تدريب كل المأذونين على مستوى الدولة على مبادئ وأحكام وأسس تساعد على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية.