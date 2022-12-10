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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو: أديب يعلن مفاجأة للمواطنين..بكرى يكشف حقيقة إلغاء تصاريح العمالة المصرية بالكويت..موسى:الرئيس طالب إثيوبيا باتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية عددا من العديد من الموضوعات والقضايا الهامة والبارزة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


أحمد موسى: الرئيس طالب إثيوبيا باتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة
استعرض  الإعلامى أحمد موسى، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم خلال مشاركته فى القمة العربية الصينية.


حدث مهم.. عمرو أديب يعلن عن مفاجأة للمواطنين خلال 10 أيام
كشف الإعلامي عمرو أديب، عن وجود حدث مهم خلال العشرة أيام المقبلة.


شوقى علام: الإفتاء تتخذ عدةَ تدابير وقائية من أجل تحصين بناء الأسرة
أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية،أن دار الإفتاء تتخذ عدةَ تدابير وقائية من أجل تحصين بناء الأسرة؛ حيث أطلقت في الأعوام الأخيرة عدة دورات وبرامج متخصصة في هذا الشأن.


حلمي بكر: لا أعرف شاهيناز.. ومدحت صالح ابني اللي ما خلفتوش
أكد الموسيقار حلمي بكر، أن متغيرات العُملة؛ أثرت في تكوين البشر، وأحمد زكي ضيَّع فلوسه؛ بسبب كرمه.


سوسن بدر: أول دور أمثله كان في أحلام الفتى الطائر لعادل إمام
قالت الفنانة سوسن بدر، إن والدها قال لها إن الحصول على مجموع في الثانوية العامة، شرط دخول معهد التمثيل.


ماذا حدث في مدرسة بإمبابة بسبب لعبة تشارلي؟.. ولي أمر يكشف التفاصيل
كشف طارق سمير، ولي أمر إحدي طالبات مدرسة إمبابة، تفاصيل واقعة لعبة تشارلي تحدي الموت فى المدارس ومدي خطورتها.

 

مصطفى بكرى يكشف حقيقة إلغاء تصاريح العمالة المصرية للكويت.. فيديو
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن ما نشرته صحيفة “القبس” الكويتية بشأن وقف تصاريح العمل للعمالة المصرية، أمر غير صحيح.


اشتري الشبكة.. الشعبة: ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 خلال أيام
توقع صادق مرزوق المستشار القانوني لشعبة الذهب، ارتفاع سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن هناك تذبذب خلال الفترة الماضية في أسعار الذهب في السوق المحلي.

 

أحمد موسى: اليوم بداية جديدة على الطريق الصحيح بين العالم العربي والصين
قال الإعلامى أحمد موسى ،الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية رحب بالرئيس عبد الفتاح السيسي ترحيبا أخويا. 
 

برامج التوك شو الموضوعات القضايا الهامة الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي القمة العربية الصينية

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