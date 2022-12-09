اشتري الشبكة.. الشعبة: ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 خلال أيام

توقع صادق مرزوق المستشار القانوني لشعبة الذهب، ارتفاع سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن هناك تذبذب خلال الفترة الماضية في أسعار الذهب في السوق المحلي.

وأضاف صادق مرزوق، في مداخلة هاتفية لقناة الحدث اليوم، مساء اليوم الجمعة، أن معدل الزيادة في سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21 أكثر من معدل نقصانه، موضحًا أن سعر جرام الذهب يرتفاع بنسبة أكبر من معدل الانخفاض.

وتابع صادق مرزوق المستشار القانوني لشعبة الذهب، أن الذهب مازال مرتفع بسرعة كبيرة جدا خلال الوقت الحالي، واتوقع ارتفاع سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 بشكل أكيد خلال الأيام القليلة القادمة.



سعر اونصة الذهب

وأكمل صادق مرزوق المستشار القانوني لشعبة الذهب، أن سعر اونصة الذهب هي المتحكمة الأساسي في سعر جرام الذهب في مصر عيار 21، لافتا إلى أن أسعار الذهب الموجودة حاليا مرتفع.

أسعار الذهب

وأضاف صادق مرزوق المستشار القانوني لشعبة الذهب، أن ارتفاع سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 نتيجة لقلة المعروض من الذهب في مصر، الأمر الذي يحتاج النظر له للحكم على الأسباب بشكل أكثر دقة.



