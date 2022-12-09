رغم استقرار أسعار الذهب .. توقعات بارتفاع محدود لتعويض الخسائر وخبراء يحمّلون الطلب السبب

الذهب اليوم:

استقرار الأسعار في منتصف التعاملات

وخبراء يتوقعون الارتفاع قريبا

استقرت أسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة في محلات الصاغة، بعد أن فقد المعدن الأصفر أمس ما يقارب من 120 جنيها في الجرام الواحد علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلة.

وبحسب ما جاء بموقع إيجيبت جولد برايس توداي فإن أعلي سعر ذهب من عيار 24 الأغلي فئة؛ نحو 1851 جنيها للبيع و 1909 جنيهات للبيع.



عيار 21



وبلغ سعر أشهر أعيرة الذهب تداولا في محلات الصاغة وهو عيار 21 ليسجل 1620 جنيها للبيع و 1670 جنيها للشراء.

عيار 18



وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1389 جنيها للبيع و 1431 جنيها للشراء



عيار 14



وصل أقل أعيرة الذهب فئة وهو عيار 14 نحو 1080 جنيها للبيع و 1113 جنيها للشراء



الجنيه الذهب



وصل سعر الجنيه الذهب إلي 12.96 جنيها للبيع و 13.36 جنيها للشراء.



أوقية الذهب



بلغ سعر أوقية الذهب نحو 57.6 ألف جنيه للبيع و 59.4 ألف جنيه للشراء

كيلو الذهب



وصل سعر كيلو الذهب نحو 1.851 مليون جنيه للبيع و 1.91 جنيها للشراء

إلغاء إعلان الأسعار



ومع تذبذب اسعار الذهب منذ منتصف الأسبوع الجاري، اعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن عدم اعلان أي أسعار للمعدن الأصفر في ظل حالات عدم اليقين و تذبذب الأسعار في الأسواق.



وتسببت حالات الطلب غير الطبيعي من جانب المستهلكين في ارتفاع أسعار الذهب، إذ قام بعض التجار بتداول الذهب خارج اطار الأسعار المعروفة والمتداولة.



تلاعب في الأسعار



في المقابل أرجع سعيد إمبابي، خبير الذهب والمشغولات الذهبية، أسباب هبوط اسعار الذهب داخل السوق المحلي، إلي وجود تخوفات المواطنين من الشراء بعد نمو ظاهرة التلاعب في الأسعار، وارتفاعها لمستويات تاريخية، دون مؤشرات واضحة، وانفصال السعر المحلي عن السعر العالمي، والاعتماد على سعر صرف للدولار يتجاوز السعر الرسمي والموازي أيضًا.



وقال " إمبابي" إن السعر المحلي للذهب مازال هابطا الآن في ظل حالة الارتباك التي يشهدها خلال الساعات الماضية نتيجة تراجع الطلب مع تخوفات المواطنين من التحركات العنيفة للأسعار بين الارتفاع والانخفاض، ما دفع الأسعار للتراجع بشكل حاد بقيمة 120 جنيه ثم تعاود الارتفاع مرة اخرى خلال الساعتين الماضيتين بقيمة 60 جنيه للجرام .



وأوضح أن أوقية الذهب تراجعت وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، لتحديد مصير أسعار الفائدة، والتي من المتوقع زيادتها بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير في 2022 والمقرر عقده في 13 و14 ديسمبر.



في المقابل توقع نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع سعر عيار 21 الأشهر انتشارا بصورة طفيفة ومحدودة.

واعتبر أن هناك عوامل وأسباب مختلفة لارتفاع سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 بهذا الشكل، موصخا أن من ضمن هذه الأسباب ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنية المصري، والعرض والطلب، وهذا الأمر سبب قوي في ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21.



أكد نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 انخفض بشدة رغم ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

الاهتمام بالذهب

ويهتم قطاع كبير من المستهلكين باقتناء الذهب باعتباره مخزنا للثروة في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي تزايدت علي الاقتصاديات المحلية والدولية جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وتتمثل تلك الفئات من أصحاب المدخرات و المقبلين علي الزواج والطبقات المتوسطة، لما يمثله الذهب مخزونا للثروة والمدخرات.