محمد هنيدي: كأس عالم ولا في الخيال

علق محمد هنيدي عن أحداث كأس العالم في تويتة عبر حسابة بموقع تويتر

وكتب هنيدي : البرازيل تجيب جون في الشوط الإضافي وكلنا نقول خلصت فتتعادل كرواتيا وتفوز وتخرج المرشح الأول ، الأرجنتين تتقدم ٢.وفي آخر ثانية تتعادل هولندا ،واخر ضربة جزاء تكون الحاسمة ، كاس عالم ولا في الخيال ، لو مؤلفين فيلمي نبيل الجميل أخصائي تجميل حاولوا يتخيلوا اللي بيحصل ده مش هيعرفوا يتخيلوه.



وتأهل المنتخب الهولندي إلى دور ربع نهائي مونديال قطر 2022، على حساب نظيره الأمريكي بنتيجة 3 – 1 في دور الـ 16، بينما تخطى المنتخب الأرجنتيني نظيره الأسترالى بنتيجة 2 – 1 في نفس الدور.

سجل النجم ليونيل ميسي هدف الأرجنتين الثاني فى مرمى نظيره الهولندى، فى اللقاء الذى يجمعهما حاليا على ملعب "لوسيل"، في ثاني مواجهات دور ربع نهائي كأس العالم 2022، المقامة حاليا في قطر، وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.

ويواجه الفائز من مواجهة الأرجنتين وهولندا، منتخب كرواتيا، المتأهل بعد إقصائه لمنتخب البرازيل في دور نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر.