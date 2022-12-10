عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد هنيدي: كأس عالم ولا في الخيال

صدى البلد

علق محمد هنيدي عن أحداث كأس العالم في تويتة عبر حسابة بموقع تويتر 

وكتب هنيدي : البرازيل تجيب جون في الشوط الإضافي وكلنا نقول خلصت فتتعادل كرواتيا وتفوز وتخرج المرشح الأول ، الأرجنتين تتقدم ٢.وفي آخر ثانية تتعادل هولندا ،واخر ضربة جزاء تكون الحاسمة ، كاس عالم ولا في الخيال ، لو مؤلفين فيلمي نبيل الجميل أخصائي تجميل حاولوا يتخيلوا اللي بيحصل  ده مش هيعرفوا يتخيلوه.

متخليش كأس العالم ينسيك.. هنيدي يشوق جمهوره لفيلمه الجديد

محمد بركات: أتمنى إقامة كأس العالم كل عامين


وتأهل المنتخب الهولندي إلى دور ربع نهائي مونديال قطر 2022، على حساب نظيره الأمريكي بنتيجة 3 – 1 في دور الـ 16، بينما تخطى المنتخب الأرجنتيني نظيره الأسترالى بنتيجة 2 – 1 في نفس الدور.

سجل النجم ليونيل ميسي هدف الأرجنتين الثاني فى مرمى نظيره الهولندى، فى اللقاء الذى يجمعهما حاليا على ملعب "لوسيل"، في ثاني مواجهات دور ربع نهائي كأس العالم 2022، المقامة حاليا في قطر، وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.

ويواجه الفائز من مواجهة الأرجنتين وهولندا، منتخب كرواتيا، المتأهل بعد إقصائه لمنتخب البرازيل في دور نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

محمد هنيدي إحدي منظمات بطولة كأس العالم البرازيل ضد كرواتيا بطولة كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب يعلن عن حدث مهم خلال 10 أيام

10 قنوات مفتوحة ناقلة لمباراة الأرجنتين ضد هولندا في كأس العالم.. بالترددات

منشور قاسٍ من طليقته| صدمة لمحبي شيف عربي شهير بعد انفصاله عن زوجته

«بعد الغزل وكُلِي يا مراتي» طلقها.. تفاصيل أزمة أبو جوليا وزوجته

ماذا قالت دنيا سمير غانم عن حمل شقيقتها إيمي؟.. تفاصيل

مشاهدة مباراة هولندا ضد الأرجنتين مباشر الآن 0 - 0 في كأس العالم

بعد تراجعه مؤخرًا.. هل ينخفض سعر الذهب لأقل من 1000 جنيه للجرام؟

طارت من البلكونة .. سيدة تنهي حياتها بسبب ضرب زوجها في البراجيل

ترشيحاتنا

أحمد أبو الغيط يشيد بالدور الوطني لـ أحمد موسى |فيديو

ما الفرق بين علم الفلك والتنجيم المنهي عنه؟ ..دار الإفتاء توضح

مفتي الجمهوري: الشرع أرشد الرجل والمرأة إلى عدم التسرُّع في قطع رباط الزوجية عند أي مشكلة .. والجهل بالحقوق والواجبات ورفض تحمل أعباء الحياة وراء زيادة حالات الطلاق

صندوق النقد والبنك الدولي: العالم سينزلق إلى الركود وتراجع النمو الاقتصادي

عمرو أديب: يجب على الدولة تقليل حجم الصدمة في التغيرات الاقتصادية

فرمان من كولر قبل مباراة الأهلي القادمة في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعرها خيالي.. شاهد أغلى فاكهة أناناس في العالم

سعره يصل لـ75 ألف جنيه.. نانسي عجرم بـJumpsuit لامع مكرر

كيف تميز بين الذهب الأصلى والمغشوش.. طريقة سهلة وبسيطة

مش حقيقي وماعندوش بنت.. سر وراء اسم الشيف أبو جوليا

فيديو

يسرا لمنتقديها: مش هنزل للمستوى ده l فيديو

بالدموع.. مصطفى كامل يعين حلمي بكر نقيبا شرفيا للموسيقيين| فيديو

هل ينتقل كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي؟.. تفاصيل

الدوري السعودي أم أوروبا؟.. تعرف على وجهة كريستيانو رونالدو المقبلة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ