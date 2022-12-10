محمد بركات: أتمنى إقامة كأس العالم كل عامين

تمنى الإعلامي محمد بركات، إقامة كأس العالم كل عامين نظرا للمتعة التي تشهدها مباريات المونديال.



قال محمد بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بعدما سخر البعض من ليونيل ميسي عقب أول هزيمة للأرجنتين أمام السعودية، الآن ميسي يقترب من حصد الكأس، وتأهل إلى نصف النهائي".



وتمنى محمد بركات إقامة كأس العالم كل عامين، نظرا للمتعة التي تشهدها مبارياته.



وختم حديثه قائلا: "الربع ساعة الأخيرة أمام الأرجنتين هي الأفضل لمنتخب هولندا منذ سنوات، ورغم ذلك تأهل المنتخب الأرجنتيني".

الارجنتين تفوز على هولندا..

نجح منتخب الأرجنتين في الفوز على هولندا، بركلات الترجيح، بنتيجة 4/3 في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار دور ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى نصف نهائي كأس العالم، ليواجه كرواتيا.

وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل الإيجابي 2/2 في مباراة مثيرة بين الفريقين.

وجاء الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 35 عن طريق مولينا.

ثم أضاف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

وقلص ويغورست الفارق لمنتخب هولندا بإضافة الهدف الأول لمنتخب هولندا في الدقيقة 83.