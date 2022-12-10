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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

دار المكتبة العربية تنشر الطبعة الثالثة من رواية"جليتر سوارا" لـ إسراء البكري

صدى البلد

صدر حديثًا عن دار المكتبة العربية للنشر والتوزيع، رواية "جليتر سوارا" الطبعة الثالثة ، للكاتبة إسراء أحمد البكري، والتي ستشارك في الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر اقامته نهاية يناير المقبل.

 

ومن أجواء الرواية:

"عندما تُصبحُ "المادة" هي أقصى طموحِنا، وعندما تتوقفُ الحياةُ على كيفيةِ جمعِها، وعندما نَخلقُ "مُبرراتٍ" مُتجددة دائمًا لأخطائنا، 
تحتَ بندِ "الظروف" و"قسوة ِالمعيشةِ" وتحتَ بندِ: "قلةِ الحِيلة"، لابدّ أن يصبحَ الإنسانُ "غايةً" غايةً تبرّرُ وسيلةَ من يستغلُّ احتياجاتِهِ ويحاولُ أن يُكملَ نواقصَهُ بالوسيلة، ولابدّ أن يُصبحَ الإنسان حكايةً، حكايةً لها بدايةٌ ولكن.... بلا نهاية".

 

عن الكاتبة إسراء البكري

 

إسراء البكري، مواليد القاهرة، لها عدة أعمال فردية مثل: كتاب معلومات (جَـريَـان) {كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى} رواية ( جليتر سوارا ) رواية (ماريدة)  ومجموعة قصصية قصيرة (كتم أنفاس) ، وكتاب (رسائل بطعم الحب) .

 

كما أن لها عدة أعمال كتابية مشتركة مثل : 
كتاب (الصفعة) ٢٠٢١، 
و(روح وزعفران) ٢٠٢٠، 
و (لحظة حرية) ٢٠٢١.

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دار المكتبة العربية مجموعة قصصية جليتر سوارا معرض القاهرة الدولي للكتاب الرواية إسراء أحمد البكري معرض الكتاب

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