محمد عبد الحافظ ناصف: المؤلف المسرحي بدون عرض كطائر مكسور الجناح

تحدث الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، عن شروط المؤلف المسرحي الناجح، وعن بداياته في العمل المسرحي.



قال الكاتب محمد ناصف :"لايصلح أن يكون الكاتب مؤلف مسرحي الا بعد مجموعة من الخطوات الهامة جدا، لأن المسرح رؤية وليس مجرد حدوتة، فعلى الاقل 30 او 35 سنة حتى تصبح كاتب مسرحي راسخ، الا ان هناك فلتة إلا أنهم سيحتاجون خبرة كبيرة وخبرة بالكتابة ورؤية للعالم حتى تستطيع أن تصبح مؤلف مسرحي فهو يحتاج إلى وقت ودعم،والكاتب المسرحي كاتب مظلوم لإنه يكتب النص المسرحي ليس لينشر فقط ولكن لينشر و يعرض، فإذا لم يعرض النص المسرحي على خشبة المسرح فهو طائر يحلق بجناح واحد، وأنا شخصيا مررت بتلك التجربة فكنت اكتب من سنة 94 وهو اول نص مسرحي اكتبه يدعى " المحنثون" ولم يعرض".



الجوائز التي حصل عليها في التأليف المسرحي

وتابع محمد ناصف قائلا:" حصلت على جائزة محمد تيمور للإبداع المسرحي ثلاثة مرات، وفزت بجائزة التأليف المسرحي للمجلس الاعلى للثقافة، وتم عرض أول عرض مسرحي لي عام 2004، وفي عام 2005 عرض المسرح القومي لي "الفلانكات" واعتبرت ذلك العام هو عام تدشيني ككاتب مسرحي".



الأعمال الدرامية سوقها مفتوح

وأضاف ناصف متابعا:" الكاتب المسرحي وقتها عادة كان يكمل كاتب درامي، لإن الأعمال الدرامية وكتابتها كان سوقها مفتوح، وكانت الشركات والقطاعات الإنتاجية المختلفة يعملون، وعرض لي وقتها مسلسلين وهو " حارة الموناليزا" و " حكايات رمضان أبو صيام" وحصل الاخير على جائزة احسن عمل درامي للطفل".