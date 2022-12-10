التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث تصادم بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه وأصيب 4 آخرين من ضمنهم فتاة من جنسية أجنبية " نمساوية " في حادث مروع علي الطريق الزراعي السريع بمنطقة كوبري الشموت ببنها.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مستشفى بنها الجامعي، بوصول جثة أ ح ع سن 20 عام وثلاثة شباب آخرين وفتاة من جنسية أجنبية " نمساوية " مصابين، وجميعهم مقيمين في قرية مجول التابعة لمركز ومدينة بنها.



وتم على الفور أخذ الإجراءات القانونية تجاه الحادث، واستخراج تصريح الدفن للمتوفي، ووضع المصابين في المستشفى تحت الملاحظة.



وبالفحص تبين وقوع الحادث إثر انفجار في الإطار الأمامي للسيارة مما أدي إلى وجود خلل وعدم التحكم في السيارة وتولت النيابة العامة التحقيقات.