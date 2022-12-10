عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث تصادم بالقليوبية

تصادم
تصادم

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شاب لقى  مصرعه وأصيب 4 آخرين من ضمنهم فتاة من جنسية أجنبية " نمساوية " في حادث مروع علي الطريق الزراعي السريع بمنطقة كوبري الشموت ببنها.

مات قبل زفافه بـ9 طلقات.. تشييع جثمان عريس شبرا الخيمة

كراكيب وقماقمة.. مستشفى خاص تدير غرف عمليات وحضانات غير مرخصة في القليوبية


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مستشفى بنها الجامعي، بوصول جثة أ ح ع سن 20 عام وثلاثة شباب آخرين وفتاة من جنسية أجنبية " نمساوية " مصابين، وجميعهم مقيمين في قرية مجول التابعة لمركز ومدينة بنها. 


وتم على الفور أخذ الإجراءات القانونية تجاه الحادث، واستخراج تصريح الدفن للمتوفي، ووضع المصابين في المستشفى تحت الملاحظة.


وبالفحص تبين وقوع الحادث إثر انفجار في الإطار الأمامي للسيارة مما أدي إلى وجود خلل وعدم التحكم في السيارة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

القليوبية مدير أمن القليوبية أمن القليوبية حادث تصادم مستشفى بنها الجامعي الطريق الزراعى السريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 977 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

عمرو أديب يعلن عن حدث مهم خلال 10 أيام

بعد 9 أيام استقرار.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

ماذا أصلي بعد أذان الفجر مباشرة ؟.. كثيرون لا يعرفون

ماذا قالت دنيا سمير غانم عن حمل شقيقتها إيمي؟.. تفاصيل

مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا وماذا طلب محامي اللاعب

طلب عاجل من مرتضى منصور لـ ممدوح عباس.. وموقف المستشار من الاعتذار للخطيب

دعاء للميت أبي.. 8 كلمات تملأ قبره بالرضا والنور والسرور والأنس

موضوعات متعلقة

ضبط 110 أطنان ملح ومخلل مجهولة المصدر في حملة تموينية بالقليوبية

ولعت لوحدها.. اشتعال النيران في سيارة على الطريق الحر بالقليوبية

خرج ولم يعد.. اختفاء صاحب ورشة خراطة في ظروف غامضة بالقليوبية

ترشيحاتنا

طقس السعودية ..أمطار رعدية على مكة وسيول على أجزاء من الرياض

أخبار السيارات| أشهر 5 سيارات رياضية جديدة في مصر تبدأ من 410 آلاف جنيه.. و5 سيارات اعتماية بالسوق المصري.. وأرخص سيارة من هيونداي موديل 2023

38.5 للبلطى.. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم السبت 10 ديسمبر 2022

دعاء أبي الدرداء لتحصين البيت.. 30 كلمة تمنع عنك الأذى والمصائب

أعظم إنجاز هذا العام.. كوريا الشمالية تشيد بقدرتها على احتواء وباء كورونا

الولايات المتحدة وكندا تدينان أعمال العنف الوحشية الإيرانية ضد المتظاهرين السلميين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه العروس .. ياسمين عز تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

مريض يشاهد مباراة بكأس العالم أثناء إجراء عملية جراحية

سعرها خيالي.. شاهد أغلى فاكهة أناناس في العالم

سعره يصل لـ75 ألف جنيه.. نانسي عجرم بـJumpsuit لامع مكرر

فيديو

يسرا لمنتقديها: مش هنزل للمستوى ده l فيديو

بالدموع.. مصطفى كامل يعين حلمي بكر نقيبا شرفيا للموسيقيين| فيديو

هل ينتقل كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي؟.. تفاصيل

الدوري السعودي أم أوروبا؟.. تعرف على وجهة كريستيانو رونالدو المقبلة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ