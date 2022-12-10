عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء..إصابة 12شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام المراشدة بقنا

سيارة الحادث
سيارة الحادث

أصيب ١٢ شخصا ، صباح اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا- نجع حمادي الصحراوي الغربى، أمام قرية المراشدة.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوي الغربى، أمام قرية المراشدة.

 

جلسة الحوار الوطنى لحزب حمادة الوطن بقنا تطرح تحديات وحلول لقضية الأسرة المصرية

"بيتر ابن قنا" أمهر عازف على مستوى الجمهورية لطلاب المرحلة الابتدائية

تبين إصابة كل من: اسراء نور علي 23 عاما، دنيا صلاح عبد الهادى 18 عاما، رحاب عمران أحمد 19 عاما، أحمد أبوالوفا أحمد 23 عاما، محمد عبد الفتاح عبد الله 18 عاما، و محمد قرشي فؤاد، 35 عاما،و سعاد محمد عباس 65 عاما، عبد الله أحمد محمد 30 عاما، أميمة زين العابدين فخرى 32 عاما، حنان علي محمد 18 عاما، مرتضى بدر الدين 43 عاما، و نورهان أيمن محمد 19 عاما.

و تبين من المعاينة الأولية، انفجار الإطار الخلفي للسيارة، ما أدى إلى انقلابها، وحدوث إصابات اشتباه كسور وكدمات بين مستقلى السيارة.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

قنا إصابة 12 شخص مستشفى قنا العام طريق قنا الصحراوى الغربى قرية المراشدة انقلاب ميكروباص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 977 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

عمرو أديب يعلن عن حدث مهم خلال 10 أيام

بعد 9 أيام استقرار.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا وماذا طلب محامي اللاعب

طلب عاجل من مرتضى منصور لـ ممدوح عباس.. وموقف المستشار من الاعتذار للخطيب

ماذا أصلي بعد أذان الفجر مباشرة ؟.. كثيرون لا يعرفون

ماذا قالت دنيا سمير غانم عن حمل شقيقتها إيمي؟.. تفاصيل

سائق يعتدي على طبيبة من دولة عربية بالزمالك ..وقرار عاجل ضده

موضوعات متعلقة

نقلها للمشرحة.. العثور على جثة داخل مياه ترعة في قنا

مستشفى قنا العام ينجح في إجراء قسطرة مخية لـ مُسنة 70 عاما

ترشيحاتنا

الإسكان: 1539 مواطنا حجزوا لاستلام قطع الأراضي الصغيرة

انتبهوا.. شاهد | السعودية تحذر سكانها من السيول بالرياض والطقس السيئ

22500 حاج سوري.. السعودية تزف بشرى سارة لـ دمشق| تفاصيل

سيف عيسي يحرز برونزية بطولة نهائي الجائزة الكبرى بالسعودية

بالأسماء..إصابة 12شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام المراشدة بقنا

تهديد للبشرية..هكذا تعمل أمريكا على دمار الأرض وهذا ما قاله عالم أرجنتيني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة.. رئيس شركة يكافئ آلاف الموظفين وعائلاتهم برحلة الأحلام

سعر ساعة ياسمين صبري في جدة يثير ضجة على السوشيال ميديا|رقم صادم

نجم غناء عالمي يبكي أمام الكعبة اثناء أداء مناسك العمرة| فيديو

تشبه العروس .. ياسمين عز تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

يسرا لمنتقديها: مش هنزل للمستوى ده l فيديو

بالدموع.. مصطفى كامل يعين حلمي بكر نقيبا شرفيا للموسيقيين| فيديو

هل ينتقل كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي؟.. تفاصيل

الدوري السعودي أم أوروبا؟.. تعرف على وجهة كريستيانو رونالدو المقبلة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ