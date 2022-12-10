بالأسماء..إصابة 12شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام المراشدة بقنا

أصيب ١٢ شخصا ، صباح اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا- نجع حمادي الصحراوي الغربى، أمام قرية المراشدة.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوي الغربى، أمام قرية المراشدة.

تبين إصابة كل من: اسراء نور علي 23 عاما، دنيا صلاح عبد الهادى 18 عاما، رحاب عمران أحمد 19 عاما، أحمد أبوالوفا أحمد 23 عاما، محمد عبد الفتاح عبد الله 18 عاما، و محمد قرشي فؤاد، 35 عاما،و سعاد محمد عباس 65 عاما، عبد الله أحمد محمد 30 عاما، أميمة زين العابدين فخرى 32 عاما، حنان علي محمد 18 عاما، مرتضى بدر الدين 43 عاما، و نورهان أيمن محمد 19 عاما.

و تبين من المعاينة الأولية، انفجار الإطار الخلفي للسيارة، ما أدى إلى انقلابها، وحدوث إصابات اشتباه كسور وكدمات بين مستقلى السيارة.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.