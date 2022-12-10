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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لا تنخدعوا.. الأرصاد توجه تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة|تفاصيل

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

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أتربة عالقة دون أمطار.. الأرصاد تُعلن طقس الـ72 ساعة القادمة|تفاصيل




العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية

وقالت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”،  اليوم مازالت البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، لافتة إلى أن درجات الحرارة تسجل أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي درجتين، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية.


 زيادة فترة سطوع أشعة الشمس

وأضافت “غانم" أنه مازال هناك امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يساعد على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس، بجانب تنوع الكتل الهوائية بين الجنوبية الغربية لـ الجنوبية الشرقية مما يساعد على زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا

وأشارت إلى أن الطقس اليوم معتدل تمامًا على أغلب مناطق الجمهورية خلال فترة النهار، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، أما بالنسبة لفترة الليل فيسود طقس بارد خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على أغلب أنحاء الجمهورية .

تحذير عاجل من الأرصاد

وحذرت المواطنين بعدم الانخداع بالاستقرار والدفئ خلال فترة النهار، لافتة إلى أنه مع استقرار الأحوال الجوية تكون الظاهرة الجوية المؤثرة هي الشبورة المائية، حيث تتسبب في انخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية، مشددة على قائدي المركبات والمسافرين على الطرق أهمية توخي الحذر.

 

وأوضحت أن هذه الأجواء ستستمر على مدار هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن فرص الأمطار بعد منتصف الأسبوع ستنحصر فقط في المناطق الساحلية.

 

حالة الطقس الأرصاد الطقس اليوم

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