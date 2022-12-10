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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بترعة بالشرقية

صدى البلد

أصيب 4 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل، فى ترعة، بمركز ههيا، وتم نقل المصابين الي المستشفي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى ههيا المركزى بوصول كلا من " محمود.ال.ا"  مقيم مركز فاقوس، و" بشير.أ.م" 47 سنة، مقيم مركز اولاد صقر،و" محمد.ا.ف" 19 سنة، مقيم مركز فاقوس، و"عماد.ال.ال" 19 سنة، مقيم مركز اولاد صقر، مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

 

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وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل فى ترعة، بطريق " ههيا - الزقازيق " أمام قرية صبيح دائرة المركز وتم نقل المصابين الس مستشفى ههيا وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

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