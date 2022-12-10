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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنطلاق فعاليات مبادرة الكشف عن أمراض الأنيميا والسمنة وقصر القامة بأسيوط

انطلاق مبادرة الكشف
انطلاق مبادرة الكشف عن أمراض الانيميا والسمنة وقصر القامة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف الطبي على طلاب المدارس الابتدائية لفحص وعلاج أمراض الانيميا والسمنة وقصر القامة وذلك بمدرستى الفاروق الرسمية المتميزة لغات و مدرسة أسيوط الرسمية المتميزة لغات بحي شرق أسيوط ،في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي 100 مليون صحة على أن تستمر فعاليات المبادرة لتشمل جميع المدارس الابتدائية بمختلف قرى ومراكز المحافظة .. جاء ذلك بحضور الدكتور ايمن منصور مدير فرع وسط الصعيد للتأمين الصحى ، وعبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية ومحمود ياسين رئيس حى شرق اسيوط والعديد من قيادات التربية والتعليم بأسيوط ومسئولي هيئة التأمين الصحي بالمحافظة . 


 تابع المحافظ أعمال الكشف على طلاب مدرسة الفاروق الرسمية لغات ،وطلاب مدرسة أسيوط الرسمية وتابع خلالها خطوات فحص نسبة الهيموجلوبين في الدم وقياس الطول ووزن الطفل ومؤشر كتلة الجسم للتلاميذ المستهدفين من الحملة ، مشيرًا إلى أنه في حالة إكتشاف أي إصابات بين التلاميذ يتم إحالتهم إلى اللجان الطبية بالتأمين الصحي لتلقى العلاج بالمجان ، مشيرًا إلى إنه تم تجهيز الفرق الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات والكشف على طلاب المدارس مشددًا على استمرار أعمال تدريب العاملين المشاركين في الحملة على الاستخدام الأمثل للأجهزة من أجل ضمان جودة عالية من النتائج. 


كما التقى المحافظ الطلاب مرددا معهم النشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية ، كما تفقد بعض فصول المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الاطفال للاطمئنان على سير الدراسة ، مؤكداً على ضرورة تعميق قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب والمعلمين والاهتمام بشرح وتسليط الضور على المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروعاتها التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ، وأشار محافظ أسيوط الى بدء فاعليات السنة الخامسة بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض الانيميا والسمنة وقصر القامة ، ليتم الاستكمال للفحص الاولي للصف الاول الابتدائي علي مستوي مدارس المحافظة ( ريف و حضر ) ويبلغ المستهدف من طلاب الصف الاول الابتدائي 33 ألف و765 طالب وطالبة بالحضر و 58 ألف و31 طالب وطالبة بالريف ، معلناً تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية على أكمل وجه خاصة مع انطلاق الفصل الدراسي الأول لافتًا إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية كمديرية التربية والتعليم والصحة وهيئة التأمين الصحي والمحافظة والأحياء والمراكز لتوفير الامكانات اللازمة لنجاح الحملة خاصة أن امراض السمنة والتقزم والانيميا لها أثر كبير علي صحة الطالب وتقف عائقًا أمام تحصيله الدراسي بشكل سليم ويتم علاجها بشكل بسيط في حالة اكتشافها مبكرًا. 

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وأوضح الدكتور أيمن منصور انه يجرى فحص غيابات التلاميذ في السنوات السابقة بالاضافة الى متابعة الحالات الايجابية من الفحص الاولي بالنسبة للسنة الماضية ويتم الفحص الاولي بقياس طول ووزن التلميذ وكذلك قياس سريع لنسبة الهيموجلوبين في الدم لتقييم الحالات لمتابعة الحالات الايجابية بعيادات الربط بالتأمين الصحي علي مستوي المحافظة والبالغ عددها ( 12 عيادات ربط ) وتقديم الخدمة الطبية للتلميذ من تحويل التلميذ الي عيادات التغذية وعيادات الاطفال ولجان هرمون النمو وأمراض الدم ، لافتاً الى إنه يجرى تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية بواسطة فرق مدربة بمختلف قرى ومراكز المحافظة ، لافتًا إلى إنه في حال اكتشاف الإصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب إلى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة مضيفًا إنه سيتم متابعة الأطفال المصابين أثناء وبعد الحملة حتى يتم شفائهم تمامًا.

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