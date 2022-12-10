لطلاب الثانوية العامة والجامعات .. كيفية الاستعداد للامتحانات .. أطعمة تساعد على تنشيط الذاكرة .. تحذير شديد من الإفراط في شرب القهوة أثناء المذاكرة

لطلاب الثانوية العامة والجامعات : الاستعدادات النهائية للامتحانات

أطعمة تساعد على تنشيط الذاكرة

التغذية السليمة مهمة للغاية خلال فترة الامتحانات

تحذير شديد من الإفراط في تناول القهوة أثناء المذاكرة

كليات يحتاجها سوق العمل باستمرار

أيام قليلة وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول ، ويستعد طلاب الجامعات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول ، وكثير من الطلاب لم يستعدوا نفسيا لها بالإضافة الي ضرورة استعداد طلاب الثانوية العامة لامتحانات الثانوية العامة مبكرا .

قالت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس أنه يمكن للطلاب سوء بالمرحلة الثانوية العامة أو المرحلة الجامعية أن يستعدوا الآن لإعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول .

وأضافت الدكتورة سامية خضر خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أن طلاب الجامعات أكثر وعيا عن طلاب الثانوية العامة أثناء فترة الامتحانات لذلك يجب على طلاب الثانوية العامة الالتزام بالجدول طوال الفترة المتبقية من الدراسة ومعرفة أن الثانوية العامة هي فرصة عظيمة لتحقيق الهدف .

وأكدت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس على مراجعة المنهج باستمرار دون التطرق الي اي اخبار سلبية ومتابعة كافة التعليمات بالمدارس مشددة على الحضور بالمدارس .

أوضح الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس والخبير التربوي ، إن دور الاسرة في الوقت الحالي هو الأهم لتأهيل الطالب نفسيا دون الضغط عليه وتوفير أجواء مناسبة للمذاكرة داخل المنزل مؤكدا علي ضرورة تحفيز الطلاب بشكل كبيرة خلال الفترة الحالية والبعد عن السلبيات بشكل قاطع قبل امتحانات الثانوية العامة .

وأضاف الدكتور شوقي خلال تصريحاته لـ صدى البلد انه يجب علي الطالب تنظيم وقت النوم والمذاكرة دون النظر الي أي معوقات توجد من حوله .

وأكد الدكتور تامر أستاذ علم النفس التربوي أنه مازال يوجد وقتا كافيا لطلاب الثانوية العامة لمراجعة المناهج مرة ثانية وثالثة أيضا مؤكدا على بدء مذاكرة السهل ثم الصعب .

وأشار الخبير التربوي الي أن العامل النفسي للطلاب من أهم الأشياء التي يجب أن نهتم بها، خلال فترة امتحانات الثانوية العامة وذلك لأنهم يدرسون في الوقت الذي يعم فيه الخوف على الطلاب ومحاولة الحفاظ على صحتهم وصحة أهاليهم .



وأكد إنه يجب على جميع طلاب الثانوية العامة الابتعاد عن جميع الأخبار السلبية التي تذاع عبر التليفزيون أو مواقع التواصل الاجتماعي والتركيز في مستقبلهم، بالإضافة إلى ضرورة التواصل مع المدرسين والطلاب المتميزين من زملائهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو التليفون المحمول، ولابد من متابعة دورية بشكل مستمر من الآباء، وهنا وجود الأب في هذه الحالة ضروري للغاية لأنه في حالة وجوده يكون معدل الالتزام أكثر.



وأردف أن أحد أهم قواعد التحصيل الدراسي الفعال، هي "تحديد هدف لكل طالب- ومذاكرة المحتوى العلمي المقرر على الطالب أولا بأول، وعند انتهاء كل درس- والتعرض للمحتوى مرة أخرى ومراجعته"؛ ليتحقق الهدف الأساسي، وهو التعلم، ونجاح العملية التعليمية.

وأكد الدكتور تامر خلال تصريحاته لـ"صدي" البلد أن العالم دائما في تطور والتغير التكنولوجى نتيجة تزايد التطبيقات المختلفة للثورة الصناعية الرابعة لمواجهة التحديات المجتمعية.

وأشار شوقي إلي أنه يوجد بعض الكليات الضرورية لسوق العمل وهي كالآتي:

_ كلية الطب البشري

_ التمريض

_ الصيدلة

_ الإعلام

_ الهندسة الطبية الحيوية

_ كلية علوم

_ كلية الحاسبات والمعلومات

_ قسم أمن المعلومات بكلية حاسبات ومعلومات

_ الهندسة النووية



وأوضح، أن المستقبل يتجه نحو الذكاء الاصطناعي، منوها بأن أكثر المجالات احتياجا لسوق العمل هو كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي .

فيما أكد الدكتور خالد أبو شنب وكيل كلية الصيدلية بجامعة عين شمس وأستاذ المناعة، أن شرب القهوة أمر خاطئ للغاية لأنه يضغط على المخ من خلال السهر لأوقات طويلة ويؤثر على تركيز الطالب في النهار.

وقال الدكتور خالد أبو شنب إن الإفراط في المنبهات له أضرار كثير على الصحة، ولكن في الأوقات الطبيعية قد يقوم الطالب بتناول فنجان قهوة في اليوم، وربما في الأسبوع، ولكن تناول أكثر من 3 أكواب قهوة في اليوم، وشرب الشاي باستمرار خلال فترة الامتحانات، أمر غير طبيعي ويؤدي إلى الكثير من الأضرار.

وأضاف أستاذ المناعة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه عند تناول كميات كبيرة من الكافيين، يعرض الطالب إلى سرعة ضربات القلب، مشيرا إلى أن الكافيين يساعد على السهر لفترات طويلة، ولكن بعد انتهاء الامتحان أو المذاكرة لن يتمكن الطلاب من النوم، بالرغم من أنهم بحاجة إلى الراحة، إلا أن الكافيين سيجعلهم يصابون بالأرق، ولن يتمكنوا من النوم لأيام متتالية.

وأوضح أن “القهوة قد تساعد على الانتباه للمعلومات التي تتم دراستها، مما يجعل الشخص أكثر تركيزًا للحصول على نتيجة أفضل، ولكن لا ننصح بالإفراط في شرب المنبهات”.

وأشار الدكتور خالد أبو شنب إلى أن التغذية السليمة مهمة للغاية خلال فترة الامتحانات، لذلك قدم عدة نصائح لتقوية المناعة للحصول على صحة أفضل:

- الثوم يمتلك خصائص معززة للمناعة والتي تأتي من تركيز كثيف لعدد من المركبات الحيوية.

- الدواجن: غنية بفيتامين ب ٦ والذي يلعب دورًا كبيرًا في التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم، كما أنه يساهم في تكوين خلايا الدم الحمراء.

- الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على مضاد للأكسدة يسمى الثيوبرومين، والذي قد يساعد على تعزيز جهاز المناعة عن طريق حماية خلايا الجسم من الجذور الحرة.