دون إصابات.. انهيار جزء من منزل غير مأهول بالسكان بإحدى قرى المنيا

انهار جزء من منزل غير مأهول بالسكان ومشيد بالطوب اللبن بإحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب المنيا دون حدوث اية إصابات تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بإنهيار جزء من منزل ملك "خالد. ع. ت " بإحدى قرى مركز أبوقرقاص دون إصابات بشرية.

بإنتقال الأجهزة الأمنية والحماية المدنية والفحص تبين أن المنزل قديم مقام من الطوب اللبن علي مساحة 130 متر وخالي من السكان، والجزء المنهارة عبارة عن حائط بداخل الطابق الأول مشترك مع منازل الجيران مما يشكل خطورة علي 3 منازل مجاورة وجميعها منازل قديمة مقامة من الطوب اللبن وآيلة للسقوط.

تم إخطار الوحدة المحلية، للتنسيق مع الإدارة الهندسية بمجلس مدينة أبوقرقاص، لإتخاذ اللازم وتكليف المختصين بفصل المرافق من الكهرباء والمياه، وعمل كردون حول المنازل الأربعة، حفاظا علي أرواح المارة، وتم إخطار النيابة العامة للتصرف.

