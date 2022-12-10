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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تستهدف مليون نسمة.. صحة المنيا تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال غدا

حملة التطعيم ضد شلل
حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية استعدت لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى تستهدف الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات ، وذلك فى الفترة من غدا الأحد حتى الأربعاء المقبل، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال وتنفيذاً لتعليمات وزارة الصحة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بالاستعداد لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وأوضح أن الحملة تستهدف تطعيم أكثر من مليون طفل بجميع مدن وقرى المحافظة ، مؤكدا إلى  المديرية استعدت بمختلف إداراتها وأجهزتها المعنية لتنفيذ الحملة وتجهيز كافة مستلزمات العمل، بمشاركة مشرفي الطب الوقائي بالمديرية والوزارة.

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وأشار إلى أن الحملة يتم تنفيذها تحت إشراف فرق طبية متخصصة متنقلة وثابتة بجميع مدن وقرى المحافظة للوصول إلى المستهدف.

وناشد أهالي ومواطني المحافظة بالتعاون مع الفرق الطبية، والحرص على تطعيم أطفالهم حرصاً على سلامتهم وصحتهم ولإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها المرجوة.

وأوضح الدكتور عماد مهنى مدير إدارة التطعيمات ومكاتب الصحة، أنه تم عقد اجتماعات تنسيقية للإعداد والتجهيز للحملة ومناقشة خطة العمل بحضور مسئولى الوقائي والتطعيمات بمديرية الصحة والإدارات الصحية.

وأضاف أنه تم توفير القوى البشرية اللازمة للحملة من كتبة وتمريض وإشراف ، حيث تم تجهيز  2832 فرقة للتطعيم ثابتة بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية ومتحركة من شقة إلى شقة.

وتابع: بالإضافة إلى عمل فرق إشراف من المديرية والإدارات الصحية بعدد 933 مشرف لمتابعة الفرق وتنفيذ الحملة ، بالإضافة إلى تجهيز 500 مشرف لصيق للفرق.

وأوضح أنه تم عمل التدريب اللازم لفرق الإشراف على أعمال ومهارات الحملة والتعليمات الجديدة للحملة ، بالإضافة إلى تدريب جميع فرق التطعيم من كتبة وتمريض بجميع الإدارات الصحية على أعمال الحملة.

وأضاف أنه تم استكمال وتوفير والمستلزمات اللازمة لتنفيذ الحملة ومراجعة معدات سلسلة التبريد التي تستخدم في حفظ ونقل وتداول الطعوم.

وأشار إلى أنه تم عمل خطة إعلامية بمشاركة إدارة الثقافة الصحية وإدارة العلاقات العامة لتحريك المجتمع للمشاركة إيجابيًا في إنجاح الحملة، وحث المواطنين على تطعيم أطفالهم.

وأشار إلى أهمية تكثيف الإعلام الصحي خلال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال. 

المنيا محافظ المنيا طفل أطفال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

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