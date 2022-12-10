نشرة أخبار العالم | تحذير عاجل من السعودية لسكانها.. كواليس احتجاز رهائن بـ ألمانيا

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم السبت العديد من الأحداث علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

انتبهوا.. شاهد | السعودية تحذر سكانها من السيول بالرياض والطقس السيئ

أصدرت الأرصاد السعودية، اليوم السبت، تحذيرا للسكان بسبب الأمطار الغزيرة التي وصلت لحد السيول وهطلت على مدينة الرياض.

ونقلت قناة الإخبارية السعودية الرسمية عن متحدث باسم الأرصاد قوله: "الرياض تشهد حاليا أمطارا غزيرة ونرفع درجة الحالة إلى تحذير".



وقد ينجم عن الأمطار الغزيرة سيول أو فيضانات يمكن أن تغرق المتاجر والبيوت الأرضية والسيارات وتتسبب بإغلاق الطرقات وعرقلة حركة السير.



وانتشرت فيديوهات على تويتر ترصد هطول أمطار غزيرة في عدة مناطق بالرياض.

وكان الدفاع المدني تحدث عن "عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الرياض حتى مساء السبت".



بدوره أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا لسكان منطقة الرياض من "أمطار متوسطة إلى غزيرة - أتربة مثارة"، وقال إن التأثيرات المصاحبة للحالة تشمل "نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية".



إعلان عاجل للشرطة الألمانية عن عملية اختطاف الرهائن في مركز للتسوق بدريسدن

أعلنت قوات الشرطة الألمانية الخاصة إنهاء عملية احتجاز عدد من الأشخاص كرهائن في مركز تجاري، في مدينة بشرق ألمانيا، موضحة أنه تم العثور على جثة امرأة، وفق ما ذكرت صحف ألمانية.

أنهت الشرطة حالة احتجاز الرهائن في مركز تجاري في وسط مدينة دريسدن بشرق ألمانيا اليوم السبت بعد عملية استمرت عدة ساعات.

وبحسب ما ورد اعتقلت السلطات الخاطف الذي أصيب بجروح.

و فتحت الشرطة خط اتصال مع الخاطف عبر الهاتف بعد أن تحصن داخل غرفة في المركز التجاري.

وذكرت الشرطة "كل شيء أصبح واضحًا.. وضع الرهائن في دريسدن انتهى"، مضيفة أنه تم إنقاذ اثنين من الرهينتين دون أن يصابا بأذى.



وقالت الصحف إن قوات الأمن تواجدت بكثافة في محيط مركز التسوق.

وذكرت الإدارة الشرطية في بيان "إدارة شرطة دريسدن نفذت حاليا عملية في وسط مدينة دريسدن. وأنهت وضع الرهائن".

وقالت الشرطة أيضًا إن سوقًا لبيع منتجات عيد الميلاد القريب من المكان المحاصر قد أُغلق ، وطلبت من السكان المحليين الابتعاد عن المنطقة .



وتم تأكيد العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 62 عاما في شقة في حي بروهليس وأن المرأة كانت والدة المشتبه به البالغ من العمر 40 عامًا، ولا يعرف كيف ماتت.



وسبق إن قالت العديد من وسائل الإعلام المحلية إن مسلحًا حاول أولاً اقتحام مبنى راديو دريسدن وأطلق النار من سلاحه قبل التوجه إلى مركز التسوق .

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية اليومية أن مسلحًا قتل امرأة ، ثم اقتحم محطة إذاعية محلية وأطلق النار قبل أن يفر إلى مركز تجاري حيث أخذ عدة رهائن.

ولم تؤكد الشرطة التفاصيل التي أوردتها الصحفية لكنها حثت المواطنين على تجنب وسط المدينة.

قفزة جنونية لـ الدولار والذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير عالمياً رغم صعود الدولار المفاجئ وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، إذ لا يزال بعض المستثمرين يتوقعون أن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة بدءا من مطلع العام المقبل.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1798.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1907 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % لتبلغ 1810.70 دولار عند التسوية.

وقال ديفيد ميجر مدير تداولات المعادن بشركة هايد ريدج فيوتشر "تركز السوق فيما يبدو على الضوء في نهاية النفق، على نقطة يكتفي عندها الاحتياطي الاتحادي من رفع أسعار الفائدة، وبناء على ذلك رأينا دعما عاما لأسعار الذهب".

وأظهرت البيانات أن أسعار المنتجين الأمريكيين ارتفعت أكثر من المتوقع في نوفمبر، مما زاد الغموض بالسوق حول التوقعات لسياسة الاحتياطي الاتحادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.8 % إلى 23.48 دولار، وزاد البلاتين 2.1 % إلى 1024.00 دولارا.



وارتفع البلاديوم 1.7 % إلى 1958.79 دولار.