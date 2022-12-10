أهلي 2009 يفوز على وادي دجلة بسباعية في بطولة المنطقة

حقق فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٩ فوزًا كبيرًا على ضيفه وادي دجلة، بسبعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة السادسة من بطولة منطقة القاهرة.

جاءت أهداف الأهلي عن طريق عمر سامح (٣ أهداف)، ومحمد أيمن (هدفان)، وعلي سامح وسيف تامر بهدف واحد لكل منهما.

وبدأ أهلي ٢٠٠٥ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رجب أحمد.

الدفاع: محمد عماد - آدم يوسف - سيف تامر - عمر عبد العزيز.

وسط الملعب: عمر عبد الرحيم - علي سامح - سيف كريم - محمد أيمن- مصطفى فرج.

الهجوم: عمر سامح.

وشارك يحيى وائل بدلًا من سيف كريم، وعمر حجاج بدلًا من عمر عبد العزيز، ومحمد طارق بدلًا من مصطفى فرج، وصبري نبيل بدلًا من عمر عبد الرحيم، ويوسف مسلم بدلًا من محمد أيمن.

بهذا الفوز رفع أهلي ٢٠٠٩ رصيده إلى ١٨ نقطة من الفوز في ٦ مباريات بالعلامة الكاملة، ليظل منفردًا بصدارة الترتيب، حيث فاز على النصر ٢ - ١، وعلى اتحاد الشرطة ٢ - ١، وعلى الداخلية ٤ - صفر، وعلى مصر الجديدة ٩ - صفر، وعلى العبور ٥ - صفر، وعلى وادي دجلة ٧ - ٢، مسجلًا ٢٩ هدفًا مقابل ٤ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٩ كل من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًا، وسيد العربي مدربًا مساعدًا، وأنور وجدي مدربًا لحراس المرمى، وأحمد إبراهيم إداري الفريق، ومحمد أكمل طبيب الفريق.

