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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تجمد طائرة وزيرة الخارجية الألمانية يلغي رحلتها لبريطانيا

وزيرة الخارجية الألمانية
وزيرة الخارجية الألمانية

ألغت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، رحلة مقررة لها إلى بريطانيا، بعد أن ‏تعرضت الطائرة التي كانت ستستقلها من دبلن في أيرلندا لعطل بسبب الجليد المتراكم عليها.‏

ووفقًا لشبكة "دويتشه فيلة" الألمانية، قالت بيربوك إنها "حزينة جدا" لأنها لم تستطع خلال زيارتها مقابلة نظيرها البريطاني جيمس كليفرلي.

وأضافت: "لكن لا يمكنك فعل أي شيء حيال القوة القاهرة - وبالتأكيد ليس بشأن الجليد والثلج غير المتوقعين في دبلن".

ومن المقرر أن تعود إلى برلين بعد أن يتم إزالة الجليد من طائرتها.

وكتب مطار دبلن على "تويتر"، أن الجليد الشديد المتراكم على الطائرات تسبب في تأخير وإلغاء الرحلات الجوية.

ويوم الخميس الماضي، التقت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بنظيرها الأيرلندي، سيمون كوفيني، في دبلن بأيرلندا.

وكانت بيربوك حريصة على السفر إلى المملكة المتحدة لتأكيد أهمية شراكة ألمانيا مع بريطانيا، على الرغم من المشاكل الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

تأجيل اجتماع لمرتين

وكان اجتماع وزيرة الخارجية الألمانية مع نظيرها البريطاني، جيمس كليفرلي، قد تم تأجيله مرتين من قبل، الأولى عندما تقدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، باستقالته، والثانية بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر.

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