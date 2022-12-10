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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نقيب التمريض لـ راسبي امتحان القدرات بالكلية : متضيعوش وقت عايزين تعليم جديد

كوثر محمود نقيب التمريض
كوثر محمود نقيب التمريض

كشفت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، التفاصيل النهائية بشأن استغاثة طلاب معهد التمريض والمعاهد الفنية الصحية التابعة لـ وزارة التعليم العالي، بسبب الرسوب فى الاختبارات، ولم يلتحقوا بكلية التمريض، رغم تفوقهم فى الدراسة، وصعوبة امتحان قدرات كلية التمريض .

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وقالت نقيب التمريض، خلال حوارها ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الموضوع عرض على وزير التعليم العالي، ولكن من الممكن أن نقول لـ الشباب :" بلاش نضيع وقت، ولدينا حلول بديلة".

ولفتت إلى أنها تطالب الشباب بـ الالتحاق بالتقني فى العام المقبل، وأنه بنسبة كبيرة يصبح الوضع على ما هو عليه، ولن يكون هناك قرار جديد، لآن العام الدراسي، بدأ منذ فترة والآن نحن فى النصف الأول من الترم الأول.

 وأوضح أن اختبار القدرات كان لاختيار العدد المطلوب فى كل كلية ومعهد، معلقة :" حتى لو كان هناك مكان، كان هيكون فى تحرك مش الترم الأول يمر كده".

وتابعت :" رأيي الشخصي، أن هذا الموضوع انتهي، ولا يوجد أى مكان فارغ، و هناك أعداد كبيرة هذا العام، ولذلك نطالب من رسب بعدم تضييع الوقت".

وأشارت إلى أن هناك أكثر من 100 ألف طالب مقدم على مهنة التمريض فى عام واحد، وهذا أمر إيجابي، ولكن فى نفس الوقت نحتاج لـ تعليم جديد لـ الطلاب.

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