إصدار خاص من مازدا 6 بعد مرور 20 عامًا على إطلاقها| صور

استطاعت شركة مازدا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، أن تقدم مسيرة حافلة من الإصدارات القوية طوال تاريخها العريق، ومن بين هذه الطرازات هي النسخة المميزة MAZDA 6.

وكشفت شركة مازدا عن إصدار خاص من تلك الايقونة، احتفالًا بالذكري العشرين على انطلاق السيارة، والتي تعد واحدة من أبرز الإصدرات، مع توافره بشكل رسمي في السوق الاسترالي والياباني.

مازدا 6

القدرات الفنية وتجهيزات السيارة مازدا 6 في اصداراها الخاص

وتتمتع السيارة مازدا 6 بمحرك 2200 سي سي ديزل سكاي أكتيف مقترن بشاحن توربيني، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 197 حصانا، و450 نيوتن/متر من عزم الدوران لطراز الذكرى العشرين، بينما تستمد أوامر التسارع عبر ناقل حركة سداسي السرعات بقدرات أوتوماتيكية الأداء مع تقنيات الدفع الرباعي والأمامي للعجلات.

مازدا 6

وتتوافر السيارة مازدا 6 في السوق الاسترالي بمحرك لطرازات الذكرى العشرين بمحرك 2500 سي سي سكاي أكتيف-G، يستطيع أن ينتج قوة 232 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 420 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

مازدا 6

وتعتمد السيارة مازدا 6 على العديد من التجهيزات ومنها، مثبت سرعة تكيفي، وجنوط رياضية من الألومنيوم قياسها 19 بوصة، مع إشارات خارجية تدل على الاحتفال بمرور عشرين عامًا لانطلاقها، بالإضافة إلى وجود بعض اللمسات الداخلية، إلى جانب تمتعها بشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية.