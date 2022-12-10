إحالة سائق خطف طبيبة عربية وهتك عرضها في الزمالك للجنايات.. نص التحريات

أحال المحامي العام لنيابة وسط القاهرة، سائق إلي الجنايات لاتهامه باختطاف طبيبة من دولة عربية والاعتداء عليها جسديا في الزمالك، حيث استمعت النيابة إلي شهادة مجري التحريات نقيب شرطة بمباحث قسم قصر النيل.

نص التحريات

س/ ما هي تحريات بشأن الواقعة محل التحقيقات ؟

ج/ تحرياتي توصلت إلي صحة الواقعة حيث أن المجني عليها كانت في فندق فيرمونت حتي السابعة صباحا وقامت بطلب سيارة أجرة تابعة لأحدى شركات التوصيل للركاب الشهيرة فحضرت إليها السيارة ماركة شيفروليه أفيو وبسبب شعورها بالإجهاد الشديد بسبب مرورها بالعديد من النشاطات منذ اليوم المسبق، لذلك استغرقت في النوم في السيارة عقب ركوبها بمدة قصيرة جداً وعقب ذلك فاقت عقب شعورها بملامسة تحدث لجسدها، وأسفرت تحرياتي أنه آنذاك قام بالتوقف بالسيارة قيادته قبل الفندق الخاص بها والذي تقطن به الكائن في منطقة الزمالك بمسافة صغيرة وقيامه بملامسة جسدها والتحسس به مما جعل المجنى عليها تستيقظ من نومها.

وفوجئت به آنذاك يلامس جسدها بالأسفل وباستيقاظ المجنى عليها قام بتقبيلها عدة مرات رغما عنها إلا أنها قاومت ذلك وتمكنت من منعه وعقب ذلك قام المتهم بتوصيلها إلى الفندق الذي تقطن به والذي يبعد أمتار قليلة عن مكان حدوث الواقعة وفوجئت عقب نزولها من سيارة المتهم بفقدها لأحد هاتفيها المحمول بالسيارة فتواصلت معه؛ وقابلته بغرض محاولة استرجاع هاتفها المحمول إلا أنه أمتنع عن تقديمه لها آنذاك فقامت على إثر ذلك بالتوجه الى ديوان قسم شرطة قصر النيل من أجل الإبلاغ بالواقعة.

ج / هو أقر لى باستعداده للحضور

م | هل حضر إليك المهم آنذاك ؟

ج/ جا هو حضر

من / ما التصرف الذي بدر منك حياله تحديدا؟

ج / أنا قمت باستيقافه وأخبرته عن طبيعة عملى والمأمورية التي حضرت بشأنها.

س/ هل قمت بمواجهته بما جاء بأقوال المجنى عليها آنذاك ؟

س/ ما الذي أسفرت عنه تلك المواجهة؟

ج/ هو أقر لى بصحة ما جاء بأقوالها وقدم لى الهاتف المحمول خاصتها.

س/ من أين تحديدا أحضر الهاتف المحمول الخاص بها ؟

ج/ هو أحضره من داخل السيارة

س/ هل قمت بضبط المتهم آنذاك ؟

ج / أيوة.

س/ ما سبب ضبطك للمتهم تحديدا؟

ج / أنا قمت بضبطه لأنى بمواجهته بما جاء بأقوال المبلغة أقر لى بصحة مضمون أقوالها وقدم لى الهاتف المحمول خاصتها فقمت بضبطه وإصطحابه لديوان القسم

جاء بأمر الإحالة أن المتهم خطف المجنى عليها بالتحايل، مستغلا استغراقها في النوم حال استقلالها السيارة قيادته، فاصطحبها بعيدا عن أعين الرقباء واقترنت تلك الجناية بجناية اخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجنى عليها بالقوة بأن قام بتقبيلها وجردها من ملابسها بالقوة.