عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة سائق خطف طبيبة عربية وهتك عرضها في الزمالك للجنايات.. نص التحريات

ارشيفية
ارشيفية

أحال المحامي العام لنيابة وسط القاهرة، سائق إلي الجنايات لاتهامه باختطاف طبيبة من دولة عربية والاعتداء عليها جسديا في الزمالك، حيث استمعت النيابة إلي شهادة مجري التحريات نقيب شرطة بمباحث قسم قصر النيل.

نص التحريات 

س/ ما هي تحريات بشأن الواقعة محل التحقيقات ؟
ج/ تحرياتي توصلت إلي صحة الواقعة حيث أن المجني عليها كانت في فندق فيرمونت حتي السابعة صباحا وقامت بطلب سيارة أجرة تابعة لأحدى شركات التوصيل للركاب الشهيرة فحضرت إليها السيارة ماركة شيفروليه أفيو وبسبب شعورها بالإجهاد الشديد بسبب مرورها بالعديد من النشاطات منذ اليوم المسبق، لذلك استغرقت في النوم في السيارة عقب ركوبها بمدة قصيرة جداً وعقب ذلك فاقت عقب شعورها بملامسة تحدث لجسدها، وأسفرت تحرياتي أنه آنذاك قام بالتوقف بالسيارة قيادته قبل الفندق الخاص بها والذي تقطن به الكائن في منطقة الزمالك بمسافة صغيرة وقيامه بملامسة جسدها والتحسس به مما جعل المجنى عليها تستيقظ من نومها.

txt

سائق يعتدي على طبيبة من دولة عربية بالزمالك ..وقرار عاجل ضده

وفوجئت به آنذاك يلامس جسدها بالأسفل وباستيقاظ المجنى عليها قام بتقبيلها عدة مرات رغما عنها إلا أنها قاومت ذلك وتمكنت من منعه وعقب ذلك قام المتهم بتوصيلها إلى الفندق الذي تقطن به والذي يبعد أمتار قليلة عن مكان حدوث الواقعة وفوجئت عقب نزولها من سيارة المتهم بفقدها لأحد هاتفيها المحمول بالسيارة فتواصلت معه؛ وقابلته بغرض محاولة استرجاع هاتفها المحمول إلا أنه أمتنع عن تقديمه لها آنذاك فقامت على إثر ذلك بالتوجه الى ديوان قسم شرطة قصر النيل من أجل الإبلاغ بالواقعة.

ج / هو أقر لى باستعداده للحضور
م | هل حضر إليك المهم آنذاك ؟
ج/ جا هو حضر
من / ما التصرف الذي بدر منك حياله تحديدا؟
ج / أنا قمت باستيقافه وأخبرته عن طبيعة عملى والمأمورية التي حضرت بشأنها.
س/ هل قمت بمواجهته بما جاء بأقوال المجنى عليها آنذاك ؟
س/ ما الذي أسفرت عنه تلك المواجهة؟
ج/ هو أقر لى بصحة ما جاء بأقوالها وقدم لى الهاتف المحمول خاصتها.
س/ من أين تحديدا أحضر الهاتف المحمول الخاص بها ؟
ج/ هو أحضره من داخل السيارة 
س/ هل قمت بضبط المتهم آنذاك ؟
ج / أيوة.
س/ ما سبب ضبطك للمتهم تحديدا؟
ج / أنا قمت بضبطه لأنى بمواجهته بما جاء بأقوال المبلغة أقر لى بصحة مضمون أقوالها وقدم لى الهاتف المحمول خاصتها فقمت بضبطه وإصطحابه لديوان القسم

txt

نامت بسبب الإجهاد.. سائق بشركة توصيل شهيرة يعتدي على سائحة عربية بالزمالك

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  خطف المجنى عليها بالتحايل، مستغلا استغراقها في النوم حال استقلالها السيارة قيادته، فاصطحبها بعيدا عن أعين الرقباء واقترنت تلك الجناية بجناية اخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجنى عليها بالقوة بأن قام بتقبيلها وجردها من ملابسها بالقوة.

الزمالك ضبط خطف طبيب الجنايات فندق فيرمونت منطقة الزمالك سيارة اجرة شهيرة قسم شرطة قصر النيل المجني عليها الاعتداء عليها هاتفها المحمول المحامي العام لنيابة وسط القاهرة الكلية خطف المجني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة اعتزال رونالدو كرة القدم نهائيا

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال مباشر الآن 1 - 0 فى كأس العالم

بمرتبات تصل لـ 2450 دينارا.. فرص عمل للمصريين في دولة الكويت| التفاصيل الكاملة

منتخب فرنسا يتقدم بهدف على إنجلترا في الشوط الأول بكأس العالم

النهاية.. شاهد| بكاء كريستيانو رونالدو بعد وداع كأس العالم على يد المغرب

تحرك برلماني عاجل بشأن مخالفات جوجل في التطاول على آل البيت والصالحين

أثارت الجدل بملابسها الجريئة.. لماذا طالبت الجماهير بالقبض على ملكة جمال كرواتيا؟

موضوعات متعلقة

نامت بسبب الإجهاد.. سائق بشركة توصيل شهيرة يعتدي على سائحة عربية بالزمالك

سائق يعتدي على طبيبة من دولة عربية بالزمالك ..وقرار عاجل ضده

خطط للاستيلاء على مليارات جامعة 6 أكتوبر.. النيابة تكشف اعترافات رئيس مجلس الأمناء

أنا الجاني.. النيابة العامة تعلن اعتراف قاتل المحامي بنداري حمدي بجريمته

ترشيحاتنا

العروسة بتحبني .. هيثم شاكر يتصدر تريند مصر لـ 6 أسباب

غدا.. تشغيل 3 محطات جديدة بـ مشروع القطار الكهربائي الخفيف

شاهد| فرحة الجماهير بشوارع المغرب ومصر وقطر وفرنسا بعد الفوز التاريخي

منتخب فرنسا يتقدم بهدف على إنجلترا في الشوط الأول بكأس العالم

إحالة سائق خطف طبيبة عربية وهتك عرضها في الزمالك للجنايات.. نص التحريات

جماهير المغرب تغلق شوارع في نيويورك بسبب الاحتفال بالفوز على البرتغال|فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التقاء الثلوج بالرمال | صورة لـ شاطئ باليابان تزلزل مواقع التواصل ..شاهد

كسر فرحة فوز المغرب .. تفاصيل إصابة رومان غانم سايس

لا يستحق .. تعليق صادم من صديقة رونالدو بعد خسارته أمام المغرب

شاهد| حسناء مغربية تنهار في البكاء لحظة فوز منتخب بلادها على البرتغال

فيديو

أم روح حلوة.. اليوتيوبر إسراء أحمد تجري عملية تجميل لتغيير ملامح وجهها|فيديوجراف

فساد الموسيقيين.. مصطفى كامل: يا أحبس الحرامي يا أمشي.. فيديو

تبكي بردًا وجوعًا.. فيديو لطفلة سورية يهز السوشيال ميديا| فيديوجراف

المغرب والبرتغال .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ