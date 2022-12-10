تحالف الأحزاب المصرية ينعى نائب الوايلي السابق شيرين احمد فؤاد

نعى النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وامين عام تحالف الأحزاب المصرية فى بيان صحفى له بكل حزن واسى النائب السابق عن الوايلي دكتور شيرين احمد فؤاد.

داعيا الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

كما نعى الفقيد النائب محمد تيسير مطر امين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وامين عام حزب إرادة جيل.

ونعى الفقيد نواب رئيس الحزب وقيادات الحزب وقدموا خالص التعازي لأسرة الفقيد.

الراحل شيرين احمد فؤاد نجل النائب الراحل احمد فؤاد عبدالعزيز رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب وايضا ابن عم وزيرة البيئة الدكتور ياسمين فؤاد.